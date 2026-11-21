पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने के ऐलान के बाद आलोचनाओं के सामना करना पड़ा. उन्होंने कहा, 'पार्लियामेंट में कहा गया- ये कैसा प्राइम मिनिस्टर है, जो टॉयलेट बनाने की बात करता है.'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (21 नवंबर) को आईआईटी खड़गपुर में कहा कि मेरे स्वभाव में ही बना है कि मैं चुनौती को चुनौती दिए बिना नहीं रह सकता हूं. IIT खड़गपुर के इतिहास को याद करते हुए पीएम ने कहा कि यह संस्थान उस जगह पर बना है, जो कभी स्वतंत्रा संग्राम सेनानियों के लिए डिटेंशन कैंप हुआ करता था.

1- पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले 12 सालों में दिखाया है कि देश सोच की सीमाओं को तोड़कर अपनी क्षमताओं को पहचान सकता है, नए अवसर पैदा कर सकता है और गरीबों को सशक्त बना सकता है. 20 साल पहले तक देश में गरीबी को परमानेंट प्रॉब्लम माना जाता था. 5 दशक पहले लाल किले की प्राचीर से गरीबी खत्म करने के नारे लगाए जाते थे. फिर भी, जब भी पॉलिसी लेवल पर एक्शन लेने की बात आती थी तो पूरा सिस्टम बस मामले को फाइलों में दबा देता था. ऐसा इसलिए था क्योंकि आम सोच यह थी कि गरीबी कभी खत्म नहीं हो सकती, खासकर हमारी आबादी को देखते हुए.

2- प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड बैंक की हाल की रिपोर्ट का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि भारत में 12 से 13 सालों में 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है. उन्होंने कहा, 'आपने हाल ही में आई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के बारे में पढ़ा या सुना होगा. वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि सिर्फ 12 से 13 सालों में भारत में 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं. यह कोई छोटा बदलाव नहीं है; यह उस सोच का नतीजा है जो हदें तोड़ने की वकालत करती है.'

3- पीएम मोदी ने कहा कि गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने को प्राथमिकता देने के लिए उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा था. उन्होंने कहा, 'जब हम पहली बार सत्ता में आए तो मैंने लालकिले से ऐलान किया कि मैं गरीबों के लिए टॉयलेट बनाऊंगा. पार्लियामेंट में लोगों ने इसका मज़ाक उड़ाया और पूछा, 'यह कैसा प्राइम मिनिस्टर है? वह टॉयलेट बनाने की बात कर रहा है.' ऐसे लोग यह समझने में नाकाम रहे कि टॉयलेट कितना ज़रूरी है, गरीबों के लिए और खासकर गरीब महिलाओं और मांओं के लिए यह कितना ज़रूरी है.' उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 12 सालों में इस सोच को बदलने के लिए काम किया है.

4- प्रधानमंत्री ने कहा, 'जो लोग एक ठहरी हुई, बेजान सोच के साथ जीते हैं, वे असल में ज़िंदगी जी ही नहीं सकते. हम अपनी सोच की सीमाओं को ही अपनी दुनिया की सीमाएं मानने लगे हैं. एक देश भी अपनी असली काबिलियत तभी पहचानता है, जब वह अपनी सोच की सीमाओं को तोड़ता है. पिछले कुछ सालों में, भारत ने ठीक यही दिखाया है.'

5- पीएम मोदी ने आईआईटी खड़गपुर के स्टूडेंट्स और पुराने स्टूडेंट्स से नेशन फर्स्ट की सोच अपनाने की अपील की. उन्होंने कहा, 'आपने पिछले 75 सालों में बहुत अच्छा काम किया है. अब आपको इस पक्के इरादे के साथ आगे बढ़ना होगा कि जब IIT खड़गपुर अपनी 100वीं सालगिरह मनाए तो वह एक विकसित भारत में ऐसा करे.'

6- प्रधानमंत्री ने स्पेस सेक्टर के बारे में बताते हुए कहा कि सरकार ने इसे युवाओं के लिए खोल दिया है. उन्होंने कहा, 'हमने स्पेस सेक्टर को भारत के युवाओं के लिए खोल दिया है और आज, IIT खड़गपुर के एक स्टूडेंट पवन को देखिए, जिसने स्काईरूट एयरोस्पेस शुरू किया और भारत को अपना पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च करने का गौरव दिलाया. ऐसे कई स्पेस स्टार्टअप भारत के स्पेस प्रोग्राम को नई रफ़्तार से आगे बढ़ा रहे हैं.'

7- पीएम मोदी ने कहा, 'आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 50 साल पहले एक कंपनी सेमीकंडक्टर बनाने के लिए भारत आई थी, लेकिन उसे लाल झंडा दिखाकर वापस भेज दिया गया. इसलिए, जब मैंने सेमीकंडक्टर मिशन शुरू करने की बात की, तो लोगों ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है. हमने आगे बढ़कर मिशन शुरू किया और आज भारत ने चिप्स एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है.'

8- प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण में 'लिमिटिंग बिलीफ्स' को दूर करने की जरूरत के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि लोगों और देशों को अपनी उम्मीदों या पोटेंशियल को लिमिट नहीं कर करना चाहिए. उन्होंने कहा,'अकसर लोग अपनी सोच पर सीमाएं लगा देते हैं. वे अपने लिए सीमाएं तय कर लेते हैं और इन्हें ही हम 'लिमिटिंग बिलीफ्स' कहते हैं. लिमिटिंग बिलीफ्स क्या हैं? इनका मतलब है अपने सपनों, अपने टैलेंट और यहां तक ​​कि अपने देश की क्षमता पर भी सीमाएं लगाना.

9- पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल की धरती ने विचारों को बढ़ावा दिया है और राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए एक गढ़ का काम किया है. उन्होंने कहा, 'यह संस्था उस जगह पर बनी है जो कभी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए डिटेंशन कैंप हुआ करती थी. जरा सोचिए, इस डिटेंशन कैंप में बंद स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या चर्चा की होगी, या दिन भर क्या सोचा होगा? यहां का माहौल आज भी उनके जीवन, उनके विचारों और उस दौर की उनकी गतिविधियों की गूंज से गूंजता है. जो एक मार्गदर्शक मंत्र की तरह काम करता है जो आज भी आप सभी को प्रेरित करता है.'

10- प्रधानमंत्री ने कहा, 'कई दशक पहले इन्हीं डिटेंशन कैंपों ने उन भारतीयों के जबरदस्त जोश और हिम्मत को देखा था, जो सेल्फ-रूल चाहते थे और भारत को ऊंचाइयों पर ले जाते हुए देखना चाहते थे.आज इसी जमीन पर, हमारा IIT खड़ा है. बदला हुआ और नया रूप, जहां युवा दिमागों को तराशा जा रहा है, जिनके इनोवेशन और आइडिया भारत को आत्मनिर्भर बनाने के पीछे ड्राइविंग फोर्स बन रहे हैं.'

ये भी पढ़ें- '1970 में बिना एक पैसा लगाए सोनिया गांधी मारुति कंपनी की 50% ऑनर कैसे बनीं?', निशिकांत दुबे ने कांग्रेस से पूछे 10 सवाल