Mallikarjun Kharge ने कल किया था भाजपा पर 'कुत्ता कमेंट', आज किया PM मोदी संग लंच, माजरा क्या है?

डीएनए हिंदी: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Congress President Mallikarjun Kharge) रैली के मंच से भाजपा नेताओं के 'कुत्ते' की भी जान देश के लिए नहीं जाने का कमेंट करने के बाद मंगलवार को इस विवाद में घिरे रहे. राज्य सभा में भी शीतकालीन सत्र की बहस के दौरान भाजपा सांसदों ने उनके इस बयान को लेकर जमकर हंगामा किया, जहां एक बार फिर खड़गे ने अपने बयान को सही ठहराया. हालांकि इसके थोड़ी देर बाद वे एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और दूसरे भाजपा नेताओं के साथ लंच की टेबल पर बैठकर गर्मागर्म रोटियों का स्वाद लेते देखे गए. इस लंच के फोटो पीएम मोदी (PM Modi) ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किए हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं. लोग इसे लेकर खड़गे पर कई तरह के कमेंट भी कर रहे हैं.

कृषि मंत्री ने किया था लंच का आयोजन

दरअसल मंगलवार को कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर (Agriculture Minister Narendra Tomar) ने लंच का आयोजन किया हुआ था. यह आयोजन अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 (International Millet Year 2023) के लिए रखा गया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के अलावा उप राष्ट्रपति व राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ (Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar), रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh), पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा (former prime minister HD Devegowda) समेत कई सांसदों ने भाग लिया था. इसी कार्यक्रम में तोमर के बुलावे पर खड़गे भी पहुंचे हुए थे.

As we prepare to mark 2023 as the International Year of Millets, attended a sumptuous lunch in Parliament where millet dishes were served. Good to see participation from across party lines. pic.twitter.com/PjU1mQh0F3