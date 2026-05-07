Opinion: सिर्फ स्ट्रीट फूड नहीं, बंगाल की भावना है झालमुड़ी… समझें क्यों खास बन गई PM मोदी की ये तस्वीर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल के झारग्राम में एक झालमुड़ी विक्रेता के पास रुकना ऐसा ही एक दृश्य बन गया, जो सामान्य राजनीतिक फोटो-ऑप की तरह गायब नहीं हुआ. समझें इस तस्वीर के क्या है मायने...

आकांक्षा मिश्रा

भारत की राजनीति में ऐसे दृश्य आम हैं- चाय की दुकान पर रुकना, किसी ठेले वाले से बातचीत करना या सड़क किनारे किसी लोकल फूड के साथ फोटो खिंचवाना. यह लगभग हर बड़े नेता की चुनावी यात्रा का हिस्सा बन चुका है. अक्सर ये पल एक-दो दिन खबरों में रहते हैं, सोशल मीडिया पर घूमते हैं और फिर धीरे-धीरे चर्चा से बाहर हो जाते हैं. लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल के झारग्राम में एक झालमुड़ी विक्रेता के पास रुकना ऐसा ही एक दृश्य बन गया, जो सामान्य राजनीतिक फोटो-ऑप की तरह गायब नहीं हुआ. यह दृश्य समय के साथ चर्चा, व्याख्या और राजनीतिक संकेतों का हिस्सा बनता गया. इसकी वजह सिर्फ यह घटना नहीं थी, बल्कि वह सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भ था जिसमें यह घटित हुआ.

पश्चिम बंगाल में झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है. यह रेलवे स्टेशनों, कॉलेजों, बाज़ारों और राजनीतिक रैलियों तक फैला हुआ एक साझा सामाजिक अनुभव है. यह सस्ता है, आसानी से उपलब्ध है और हर वर्ग के लोग इसे खाते हैं, इसीलिए यह केवल भोजन नहीं, बल्कि जनजीवन का हिस्सा बन चुका एक सांस्कृतिक प्रतीक है.

दिग्गजों का प्रतीक से जुड़ाव संदेश बन जाता है

जब कोई राजनीतिक नेतृत्व ऐसे प्रतीक से जुड़ता है, तो उसका अर्थ केवल दृश्य तक सीमित नहीं रहता. वह एक संदेश बन जाता है.

भारत की राजनीति में चाय की दुकान या सड़क किनारे विक्रेता के साथ तस्वीरें खिंचवाना कोई नई बात नहीं है. यह आम लोगों से जुड़ाव दिखाने का एक स्थापित तरीका बन चुका है. लेकिन समय के साथ लोग ऐसे दृश्यों को केवल एक औपचारिक राजनीतिक अभ्यास के रूप में देखने लगे हैं- जो दिखता है, चर्चा में आता है और फिर भूल जाता है. लेकिन झालमुड़ी वाला यह दृश्य इस पैटर्न से थोड़ा अलग निकला.

इसका एक कारण बंगाल का राजनीतिक माहौल है. यहां राजनीति सिर्फ घोषणाओं या रैलियों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह संस्कृति, प्रतीकों और भावनाओं में गहराई से जुड़ी होती है. यहां छोटे-छोटे संकेत भी बड़े राजनीतिक अर्थ ले लेते हैं.

इस संदर्भ में, यह दृश्य अलग-अलग लोगों के लिए अलग अर्थ लेकर आया. कुछ लोगों के लिए यह नेतृत्व और जनता के बीच सीधे जुड़ाव का प्रतीक बना- ऐसा जुड़ाव जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतरता दिखाई देता है. कुछ के लिए यह राजनीतिक संदेश था कि नेतृत्व 'ग्राउंड लेवल' पर मौजूद है और कुछ लोगों ने इसे आधुनिक राजनीतिक संचार की उस शैली के रूप में देखा, जिसमें साधारण जीवन को दृश्य प्रतीकों के जरिए प्रस्तुत किया जाता है. लेकिन जो बात इसे अन्य घटनाओं से अलग करती है, वह है इसकी टिकाऊपन.

लंबे समय तक चर्चा में बना हुआ है पीएम मोदी का झालमुड़ी खाना

अधिकतर राजनीतिक दृश्य तेज़ी से फैलते हैं और फिर गायब हो जाते हैं. लेकिन कुछ दृश्य ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक चर्चा में रहते हैं, क्योंकि वे किसी गहरी सामाजिक या सांस्कृतिक भावना से जुड़ जाते हैं. झालमुड़ी का यह दृश्य उसी श्रेणी में आ गया.

झालमुड़ी अपने आप में एक सामाजिक रूपक है. इसे लोग चलते-फिरते, खड़े होकर, बातचीत करते हुए खाते हैं. यह किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है. यह सड़क की संस्कृति का हिस्सा है, जहां जीवन औपचारिक नहीं बल्कि सहज और साझा होता है. यही वजह है कि जब यह किसी राजनीतिक दृश्य से जुड़ता है, तो उसका अर्थ भी गहरा हो जाता है.

आज की राजनीति में दृश्य संचार बहुत महत्वपूर्ण हो गया है. एक छोटी सी तस्वीर या पल भी बड़ी राजनीतिक कहानी का हिस्सा बन सकता है. नेता और जनता के बीच संबंध अब केवल भाषणों या नीतियों से नहीं, बल्कि ऐसे छोटे-छोटे दृश्यों से भी बनता है. हालांकि, हर दृश्य प्रभावी नहीं होता. बहुत से दृश्य आते हैं और चले जाते हैं. लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो जनता की व्याख्या के कारण लंबे समय तक बने रहते हैं.

इस मामले में भी ऐसा ही हुआ. यह दृश्य केवल एक घटना नहीं रहा, बल्कि बातचीत का हिस्सा बन गया-समर्थकों और आलोचकों दोनों के बीच. किसी ने इसे सादगी और जुड़ाव के रूप में देखा, तो किसी ने इसे राजनीतिक संचार की रणनीति के रूप में.

यह पूरा प्रसंग दिखाता है कि आधुनिक राजनीति में 'घटना' और 'अर्थ' अलग-अलग चीज़ें हैं. घटना तो कुछ सेकंड की होती है, लेकिन उसका अर्थ समय के साथ बनता और बदलता है. झारग्राम में झालमुड़ी वाला यह क्षण भी ऐसा ही था- एक छोटा सा दृश्य, जो समय के साथ एक बड़े राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन गया.



अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.