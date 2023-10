RRTS Inauguration: देश को मिला RRTS का तोहफा, PM मोदी ने नमो भारत ट्रेन में बैठकर किया सफर

डीएनए हिंदी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) कॉरिडोर के पहले फेज का उद्घाटन किया. पीएम मोदी ने साहिबाबाद से देश की पहली RAPIDX ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो भारत में ‘रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम’ (आरआरटीएस) की शुरुआत है. इस ट्रेन का नाम बदलकर अब नमो भारत ट्रेन रख दिया गया है. हरी झंड़ी दिखाने के बाद पीएम मोदी ने ट्रेन में बैठकर सफर भी किया. इस दौरान उन्होंने ट्रेन में मौजूद स्कूली बच्चों और क्रू मेबर्स के साथ बातचीत की. यह ट्रेन अब 21 अक्टूबर से आम यात्रियों के लिए शुरू हो जाएगी.

यह ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है. उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी नमो भारत ट्रेन में सफर करते नजर आए. इस दौरान स्कूल बच्चों और ट्रेन के चालक दल के सदस्यों से बात करते भी दिखे. उद्घाटन समारोह दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस गलियारे के साहिबाबाद स्टेशन पर हुआ. इस गलियारे का काम पूरा हो जाने के बाद दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा का समय एक घंटे से भी कम हो जाएगा.

