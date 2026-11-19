लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में भारत को आर्थिक तबाही की कगार पर खड़ा बताया था. अब (FICCI) के शताब्दी समारोह में पीएम मोदी ने वर्ल्ड बैंक के डेटा का हवाला देते हुए इस पर पलटवार किया है...

PM Modi at FICCI Centenary Convention: पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) के शताब्दी समारोह में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ और गरीबी में आई कमी का जिक्र किया. उन्होंने कहा- 'भारत की इकोनॉमी की प्रगति की गति तेज है और साथ-साथ गरीबी से बाहर निकलने की रफ्तार भी अभूतपूर्व है. वर्ल्ड बैंक की जो ताजा रिपोर्ट आई है, वह हम सभी को गर्व से भरने वाली है.

पीएम मोदी ने आगे कहा- 'यह रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 12-13 वर्षों में ही 50 करोड़ भारतीयों ने गरीबी को पराजित किया है. 70 की दशक में जब देश में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, तब उस समय देश की आबादी करीब 50 करोड़ ही थी. गरीबी तब भी हट सकती थी लेकिन फिक्की भी साक्षी है कि तब नीतियों में कमी रही और दुर्भाग्य से नीयत में भी कमी रही. फिक्की इस बात का भी साक्षी है कि जब सही नीतियों के साथ काम हुआ. सही नीयत के साथ सरकार आगे बढ़ी तो सिर्फ 12-13 वर्षों में ही 50 करोड़ गरीब गरीबी से बाहर निकल आए. ये दिखाता है कि भारत आज जिस रास्ते पर चल रहा है, वह सही है, सटीक है और उसमें देश की सफलता की गारंटी है.'

#WATCH | Delhi: At FICCI's centenary convention, PM Narendra Modi says, "The latest World Bank report states that in just 12–13 years, 50 crore Indians have defeated poverty. In the 1970s, when the 'Garibi Hatao' slogan was given, India's population was around 50 crore; poverty could have been eradicated then too, but FICCI is a witness that there was a flaw in policies and, unfortunately, a lack of the right intention. When we worked with the right policies and the right intention, 50 crore poor people came out of poverty in just 12–13 years. This shows that the pace and the path on which India is moving today are right, accurate, and hold the guarantee of the nation's success." — ANI (@ANI) November 19, 2026

राहुल गांधी के इकोनॉमिक क्राइसिस वाले बयान पर पीएम का पलटवार

पीएम मोदी का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब एक दिन पहले ही लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में कहा था कि भारत आर्थिक तबाही की कगार पर खड़ा है. अब इसके पलटवार में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत का आर्थिक प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है. उन्होंने सामान के एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी का भी जिक्र किया. पीएम मोदी के मुताबिक, अक्टूबर में भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करीब 50 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो अब तक का सबसे ज्यादा मासिक आंकड़ा है.

भारत की ग्रोथ पर अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों का भरोसा बढ़ा

पीएम मोदी ने कहा कि भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति को देखते हुए कई अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां देश के ग्रोथ अनुमान में बदलाव कर रही हैं. उन्होंने मूडीज रेटिंग्स, S&P ग्लोबल रेटिंग्स, फिच रेटिंग्स, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक का नाम लेते हुए कहा कि ये सभी संस्थाएं भारत की आर्थिक संभावनाओं को लेकर अपने अनुमान बढ़ा रही हैं.

प्रधानमंत्री ने कहा, 'आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसके करीब 7 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान है. अक्टूबर में भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट लगभग 50 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो हमारा अब तक का सबसे ज्यादा मंथली मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है.'

VIDEO | Delhi: Addressing FICCI Annual General Meeting and Annual Convention at Bharat Mandapam, PM Modi, says, "Over the past 100 years, India's economy has witnessed several phases. We have seen the Licence-Quota Raj, the failed experiment of nationalisation, and then a period in the 21st century when the Indian economy came to be counted among the 'Fragile Five'. However, over the past 12 years, the people of the country have worked extremely hard to change this situation. Our youth, farmers, workers along with all of you from the industry, have contributed to this transformation. Today, India is witnessing the fastest pace of progress, while the rate at which people are being lifted out of poverty is also unprecedented." #FICCI #PMModi (Source: PM Modi YT) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) — Press Trust of India (@PTI_News) November 19, 2026

लाइसेंस कोटा राज से नाजुक पांच देशों तक का किया जिक्र

प्रधानमंत्री ने भारत के पुराने आर्थिक दौर को भी याद किया. उन्होंने कहा कि देश ने एक समय लाइसेंस कोटा राज जैसी व्यवस्था का सामना किया था. इसके अलावा एक ऐसा दौर भी रहा, जब भारत को दुनिया की 'नाजुक पांच' अर्थव्यवस्थाओं में शामिल किया जाता था. पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 12 सालों में देश के युवाओं, किसानों, मजदूरों और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने मिलकर इस स्थिति को बदलने के लिए कड़ी मेहनत की है. इन सभी के प्रयासों से भारत की आर्थिक तस्वीर में बदलाव आया है.