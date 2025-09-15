Add DNA as a Preferred Source
भारत

भारत

स्मृति ईरानी ने बताया पीएम मोदी का सबसे खास कौन? उनके बर्थडे से पहले किया बड़ा खुलासा, देखें वीडियो

प्रधानमंत्री के मोदी के जन्मदिन से पहले स्मृति ईरानी ने उनके बारे में एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया है कि इस समय प्रधानमंत्री मोदी का करीबी कौन है और है भी या नहीं.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Sep 15, 2025, 07:05 PM IST

स्मृति ईरानी ने बताया पीएम मोदी का सबसे खास कौन? उनके बर्थडे से पहले किया बड़ा खुलासा, देखें वीडियो

pm narendra modi

आने वाले 17 सिंतबर को भारत के प्रधानमंत्री अपना जन्मदिन मनाने वाले है. इससे पहले एक पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े सबसे बड़े झूठ से पर्दा उठाया है. उन्होंने कहा है कि जो भी कोई प्रधानमंत्री मोदी के सबसे करीब होने का दावा करता है तो या तो वो उन्हें जानता नहीं है या फिर वह झूठ बोल रहा है. दरअसल अभिनेत्री सोहा अली खान के साथ एक बात-चीत में जब उनसे प्रधानमंत्री के सबसे करीबी व्यक्ति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये जवाब दिया है. 

प्रधानमंत्री का करीबी कोई नहीं है.


इस बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मुझे सबसे बड़ा मिथक तोड़ने दीजिए उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री के क़रीब कोई नहीं है." उन्होंने आगे कहा "आप जिस किसी से भी मिलेंगे, जो यह कहता है कि प्रधानमंत्री के साथ उसका कितना घनिष्ठ संबंध है, तो या तो वह प्रधानमंत्री को नहीं जानता, या फिर उनके शब्दों को नहीं जानता." इस प्रोग्राम में आगे बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री  मोदी ने एक "बड़े उद्देश्य" के लिए घर छोड़ा था. मोदी जी ने कभी भी ऐसे लोगों को नहीं चुना जो कि उनके उद्देश्य के लिए पर्याप्त उर्जा न रखते हो. 

मोदी जी के लिए उनका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है


स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि "उनके लिए, यह बिल्कुल स्पष्ट है. मेरे पास एक ही जीवन है. मैं अपने देश को कुछ वापस देना चाहती हूँ," उन्होंने कहा और आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी लोगों को "विस्तार से काम करना सिखाते हैं. बेहतर होगा कि आप अपना काम समझें."स्मृति ईरानी ने 2019 में  कांग्रेस के गढ़ अमेठी से राहुल गांधी को हराकर सुर्खियां बटोरीं. उन्हें 2014 में मानव संसाधन विकास मंत्री नियुक्त किया गया था. उन्होंने 2016-2021 तक कपड़ा मंत्री का कार्यभार भी संभाला. 2019 के चुनावों के बाद, उन्हें केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री का पदभार सौंपा गया.

