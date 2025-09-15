स्मृति ईरानी ने बताया पीएम मोदी का सबसे खास कौन? उनके बर्थडे से पहले किया बड़ा खुलासा, देखें वीडियो

Rashifal 16 September 2025: तुला और धनु वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
भारत
प्रधानमंत्री के मोदी के जन्मदिन से पहले स्मृति ईरानी ने उनके बारे में एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया है कि इस समय प्रधानमंत्री मोदी का करीबी कौन है और है भी या नहीं.
आने वाले 17 सिंतबर को भारत के प्रधानमंत्री अपना जन्मदिन मनाने वाले है. इससे पहले एक पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े सबसे बड़े झूठ से पर्दा उठाया है. उन्होंने कहा है कि जो भी कोई प्रधानमंत्री मोदी के सबसे करीब होने का दावा करता है तो या तो वो उन्हें जानता नहीं है या फिर वह झूठ बोल रहा है. दरअसल अभिनेत्री सोहा अली खान के साथ एक बात-चीत में जब उनसे प्रधानमंत्री के सबसे करीबी व्यक्ति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये जवाब दिया है.
प्रधानमंत्री का करीबी कोई नहीं है.
इस बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मुझे सबसे बड़ा मिथक तोड़ने दीजिए उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री के क़रीब कोई नहीं है." उन्होंने आगे कहा "आप जिस किसी से भी मिलेंगे, जो यह कहता है कि प्रधानमंत्री के साथ उसका कितना घनिष्ठ संबंध है, तो या तो वह प्रधानमंत्री को नहीं जानता, या फिर उनके शब्दों को नहीं जानता." इस प्रोग्राम में आगे बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक "बड़े उद्देश्य" के लिए घर छोड़ा था. मोदी जी ने कभी भी ऐसे लोगों को नहीं चुना जो कि उनके उद्देश्य के लिए पर्याप्त उर्जा न रखते हो.
Here's the biggest myth about the Prime Minister. pic.twitter.com/YWzywwQwDz— Smriti Z Irani (@smritiirani) September 15, 2025
मोदी जी के लिए उनका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है
स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि "उनके लिए, यह बिल्कुल स्पष्ट है. मेरे पास एक ही जीवन है. मैं अपने देश को कुछ वापस देना चाहती हूँ," उन्होंने कहा और आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी लोगों को "विस्तार से काम करना सिखाते हैं. बेहतर होगा कि आप अपना काम समझें."स्मृति ईरानी ने 2019 में कांग्रेस के गढ़ अमेठी से राहुल गांधी को हराकर सुर्खियां बटोरीं. उन्हें 2014 में मानव संसाधन विकास मंत्री नियुक्त किया गया था. उन्होंने 2016-2021 तक कपड़ा मंत्री का कार्यभार भी संभाला. 2019 के चुनावों के बाद, उन्हें केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री का पदभार सौंपा गया.
