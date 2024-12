साल 2024 खत्म होने वाला है. कुछ घंटे बाद नए साल 2025 का आगाज हो जाएगा. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो शेयर किया है. पीएम मोदी ने कहा कि साल 2025 में अधिक मेहनत करने और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है. इस साल की कुछ तस्वीरें भी शेयर की गईं, जिन्हें 'पीएम मोदी की 2024 की यात्रा' का नाम दिया गया.

पीएम मोदी ने एक्स पर @MyGovIndia के वीडियो को शेयर करते हुए पोस्ट किया, 'सामूहिक प्रयास और परिवर्तनकारी परिणाम! 2024 में कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं, जिन्हें इस वीडियो में शानदार ढंग से दर्शाया गया है. हम 2025 में और भी अधिक मेहनत करने और विकसित भारत के अपने सपने को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं.'

Collective efforts and transformative outcomes!



2024 has been marked by many feats, which have been wonderfully summed up in this video. We are determined to work even harder in 2025 and realise our dream of a Viksit Bharat. https://t.co/HInAc0n094