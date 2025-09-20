Add DNA as a Preferred Source
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 भारतीय गेंदबाज, अर्शदीप सिंह ने ऐसा करने वाले इकलौते खिलाड़ी

पीएम मोदी का गुजरात दौरा: भावनगर में रोड शो के बाद करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात

भारत

भारत

पीएम मोदी का गुजरात दौरा: भावनगर में रोड शो के बाद करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात

PM Modis Gujarat Visit: पीएम मोदी आज गुजरात में 'समुद्र से समृद्धि' कार्यक्रम में भाग लेगें. साथ ही, इस दौरे पर प्रधानमंत्री 34200 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे. उनके दौरे का मुख्य फोकस भावनगर, लोथल और धोलेरा में समुद्र और औद्योगिक विकास करना है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Sep 20, 2025, 02:16 PM IST

पीएम मोदी का गुजरात दौरा: भावनगर में रोड शो के बाद करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात
पीएम मोदी आज गुजरात में 'समुद्र से समृद्धि' कार्यक्रम में भाग लेगें. साथ ही, इस दौरे पर प्रधानमंत्री 34200 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे. उनके दौरे का मुख्य फोकस भावनगर, लोथल और धोलेरा में समुद्र और औद्योगिक विकास करना है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुजरात के भावनगर में जवाहर मैदान में आयोजित एक विशाल कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. इस दौरान उन्होंने ₹34,200 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की सौगात दी. इस पूरे दौरे का मुख्य विषय समुद्री व्यापार, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य और शहरी विकास को बढ़ावा देना था. आइए 

'समुद्र से समृद्धि' कार्यक्रम पर विशेष ध्यान

प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम 'समुद्र से समृद्धि' विषय पर केंद्रित रहा, जहां उन्होंने विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र से संबंधित ₹7,870 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ किया. इन परियोजनाओं का लक्ष्य भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है.
मुंबई में इंदिरा डॉक स्थित इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया, जिससे क्रूज पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही, कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट में एक नए कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला रखी गई.

भावनगर में भव्य रोड शो और आत्मनिर्भरता पर जोर

भावनगर पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने एक भव्य रोड शो में जनता का अभिवादन स्वीकार किया. अपने संबोधन में, पीएम मोदी ने आत्मनिर्भरता की आवश्यकता पर बल दिया. उन्होंने कहा, "दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता, हमारे देश की विफलता को दर्शाती है. अगर हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे, तो यह हमारे आत्मसम्मान पर चोट होगी. हम भावी पीढ़ी के भविष्य को दांव पर नहीं लगा सकते हैं."

उन्होंने आगे कहा कि 21वीं सदी में भारत समुद्र को एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है, और देश में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देना भारत की समुद्री क्षमता को दर्शाता है. पीएम मोदी ने कहा, "भारत आज 'विश्वबंधु' की भावना से आगे बढ़ रहा है, लेकिन दुनिया में इसका कोई बड़ा दुश्मन नहीं है; यदि कोई दुश्मन है, तो वह अन्य देशों पर हमारी निर्भरता है, जिसे हमें खत्म करना होगा ताकि आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके."

'सेवा पखवाड़ा' की सराहना

प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा जयंती से लेकर गांधी जयंती तक मनाए जा रहे 'सेवा पखवाड़ा' का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि देशभर में लाखों लोग यह पखवाड़ा मना रहे हैं. उन्होंने गुजरात में हुए कार्यक्रमों की सराहना करते हुए बताया कि पिछले 2-3 दिनों में सैकड़ों रक्तदान शिविर लगाए गए, जिनमें अब तक 1 लाख से अधिक लोगों ने रक्तदान किया है.
यह दौरा गुजरात को समुद्री व्यापार, नवीकरणीय ऊर्जा और औद्योगिक विकास में अग्रणी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके तहत भावनगर, धोलेरा और लोथल जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

Read More

