Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Numerology: जोरू के गुलाम होते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, पत्नी की बिना इजाजत के नहीं लेते कोई फैसला

बिहार में आज PM मोदी लॉन्च करेंगे Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana, 75 लाख महिलाओं को मिलेंगे 10-10 हजार रुपये

Shardiya Navratri Day 5: गहरे नीले रंग के कपड़े पहनकर करें मां कुष्मांडा की पूजा, प्रसन्न हो जाएंगी माता रानी

Jolly LLB 3 की ₹100 करोड़ क्लब में हुई एंट्री? जानिए अक्षय कुमार की इस फिल्म के 7 दिनों की कमाई का लेखा-जोखा

ISI को सेना के राज लीक करने वाला जासूस राजस्थान से गिरफ्तार, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को दी गोपनीय जानकारी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब 100 प्रतिशत किया टैरिफ, जानें कब से होगा लागू और क्या पड़ेगा प्रभाव

लाडो लक्ष्मी योजना: 'नो डॉक्यूमेंट, नो बेनिफिट..' जानिए क्या कहता है नियम?

मुख्यमंत्री को एक साल में कितनी मिलती हैं छुट्टियां, जानें CL, PL का पूरा गणित

Amazon-Flipkart पर शॉपिंग करते समय न करें ये गलतियां, नहीं तो बैंक अकाउंट हो जाएगा खाली

साल में कई बार मरता-जीता है ये मेढ़क, हफ्तों तक निर्जीव पड़े रहने के बाद अनाचक धड़कने लगता है दिल

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
बिहार में आज PM मोदी लॉन्च करेंगे Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana, 75 लाख महिलाओं को मिलेंगे 10-10 हजार रुपये

बिहार में आज PM मोदी लॉन्च करेंगे Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana, 75 लाख महिलाओं को मिलेंगे 10-10 हजार रुपये

Shardiya Navratri Day 5: गहरे नीले रंग के कपड़े पहनकर करें मां कुष्मांडा की पूजा, प्रसन्न हो जाएंगी माता रानी

गहरे नीले रंग के कपड़े पहनकर करें मां कुष्मांडा की पूजा, प्रसन्न हो जाएंगी माता रानी

Jolly LLB 3 की ₹100 करोड़ क्लब में हुई एंट्री? जानिए अक्षय कुमार की इस फिल्म के 7 दिनों की कमाई का लेखा-जोखा

Jolly LLB 3 की ₹100 करोड़ क्लब में हुई एंट्री? जानिए अक्षय कुमार की इस फिल्म के 7 दिनों की कमाई का लेखा-जोखा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: जोरू के गुलाम होते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, पत्नी की बिना इजाजत के नहीं लेते कोई फैसला

जोरू के गुलाम होते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, पत्नी की बिना इजाजत के नहीं लेते कोई फैसला

मुख्यमंत्री को एक साल में कितनी मिलती हैं छुट्टियां, जानें CL, PL का पूरा गणित

मुख्यमंत्री को एक साल में कितनी मिलती हैं छुट्टियां, जानें CL, PL का पूरा गणित

Amazon-Flipkart पर शॉपिंग करते समय न करें ये गलतियां, नहीं तो बैंक अकाउंट हो जाएगा खाली

Amazon-Flipkart पर शॉपिंग करते समय न करें ये गलतियां, नहीं तो बैंक अकाउंट हो जाएगा खाली

Homeभारत

भारत

बिहार में आज PM मोदी लॉन्च करेंगे Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana, 75 लाख महिलाओं को मिलेंगे 10-10 हजार रुपये

Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana: बिहार चुनाव से पहले पीएम मोदी महिलाओं को बड़ी सौगात देंगे. दरअसल, प्रधानमंत्री आज यानी 26 सितंबर को दिन के 11 बजे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लॉन्च करने वाले हैं. यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपन्न होगा. साथ ही, महिलाओं को 10-10 हजार रुपये भी देंगे.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Sep 26, 2025, 09:36 AM IST

बिहार में आज PM मोदी लॉन्च करेंगे Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana, 75 लाख महिलाओं को मिलेंगे 10-10 हजार रुपये
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana: बिहार सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' की शुरुआत कर दी है. इस योजना का आधिकारिक शुभारंभ आज यानी 26 सितंबर, शुक्रवार से होने जा रहा है. इस मौके पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेंगे, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे.

योजना के तहत सीधे खाते में मिलेंगे ₹10,000

इस योजना के तहत, प्रत्येक परिवार की एक पात्र महिला को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए पहले चरण में ₹10,000 रुपये की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से स्थानांतरित की जाएगी. पहले दिन ही प्रदेश की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में यह राशि भेजी जाएगी.

₹7,500 करोड़ का होगा वितरण

योजना के पहले चरण में इन महिलाओं के बीच साढ़े सात हजार करोड़ रुपये (₹7,500 करोड़) की बड़ी राशि का वितरण किया जाएगा. इस योजना का लाभ लेने के लिए अब तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से 1.11 करोड़ से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया है. यह कार्यक्रम सभी 38 जिलों और ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होगा, जिसमें जीविका स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की सक्रिय सहभागिता होगी. प्रत्येक जिले में जन प्रतिनिधियों और जिला स्तरीय अधिकारियों के अलावा कम से कम एक हजार महिलाएं भाग लेंगी.

स्वरोजगार और व्यवसाय विस्तार में मिलेगी मदद

इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को छोटे-मोटे व्यवसाय स्थापित करने, मौजूदा व्यवसायों को बढ़ाने, या नया स्वरोजगार शुरू करने में सहायता प्रदान करना है. पहले चरण में मिलने वाली ₹10,000 की राशि से महिलाएं हस्तशिल्प और सिलाई-बुनाई या फिर अन्य छोटे उद्यम क्षेत्रों में निवेश कर सकती हैं.

यह भी पढ़ें- मुख्यमंत्री को एक साल में कितनी मिलती हैं छुट्टियां, जानें CL, PL का पूरा गणित

दूसरे चरण में मिलेगा ब्याज-मुक्त कर्ज

महिलाओं को अपने व्यवसाय को मजबूती प्रदान करने के लिए, उन्हें पहले चरण की वित्तीय सहायता के करीब 6 महीने बाद एक और बड़ी सहायता दी जाएगी. इसके तहत पात्र महिलाओं को 2 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी. यह लोन पूरी तरह से ब्याज-मुक्त होगा, जिससे महिलाएं बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के अपना व्यवसाय बढ़ा सकेंगी.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
SSC JE Answer Key 2024: SSC ने जारी किया जूनियर इंजीनियर टियर 2 का आंसर की, इस लिंक से कर सकते हैं ऑब्जेक्शन
SSC ने जारी किया जूनियर इंजीनियर टियर 2 का आंसर की, यूं करें ऑब्जेक्शन
UP News: बुर्के में दो महिलाओं ने बच्ची को उठाया, भीख मंगवाने के लिए किया मासूम को किडनैप
UP News: बुर्के में दो महिलाओं ने बच्ची को उठाया, भीख मंगवाने के लिए किया मासूम को किडनैप
UP: मेरठ में 14 साल की छात्रा के साथ रेप, पुलिस ने मदरसा मैनेजर और मौलवी को किया गिरफ्तार  
मेरठ में 14 साल की छात्रा के साथ रेप, पुलिस ने मदरसा मैनेजर और मौलवी को किया गिरफ्तार
पसंद है अकेलापन, लोगों से मिलने में कतराते हैं तो ये हो सकती है Social Anxiety, ऐसे करें दूर
पसंद है अकेलापन, लोगों से मिलने में कतराते हैं तो ये हो सकती है Social Anxiety, ऐसे करें दूर
Uric Acid Remedy: पानी में मिलाकर पीएं ये 2 चीजें, पेशाब के जरिए शरीर का सारा यूरिक एसिड निकल जाएगा
पानी में मिलाकर पीएं ये चीजें, पेशाब के जरिए शरीर का सारा यूरिक एसिड निकल जाएगा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: जोरू के गुलाम होते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, पत्नी की बिना इजाजत के नहीं लेते कोई फैसला
जोरू के गुलाम होते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, पत्नी की बिना इजाजत के नहीं लेते कोई फैसला
मुख्यमंत्री को एक साल में कितनी मिलती हैं छुट्टियां, जानें CL, PL का पूरा गणित
मुख्यमंत्री को एक साल में कितनी मिलती हैं छुट्टियां, जानें CL, PL का पूरा गणित
Amazon-Flipkart पर शॉपिंग करते समय न करें ये गलतियां, नहीं तो बैंक अकाउंट हो जाएगा खाली
Amazon-Flipkart पर शॉपिंग करते समय न करें ये गलतियां, नहीं तो बैंक अकाउंट हो जाएगा खाली
साल में कई बार मरता-जीता है ये मेढ़क, हफ्तों तक निर्जीव पड़े रहने के बाद अनाचक धड़कने लगता है दिल
साल में कई बार मरता-जीता है ये मेढ़क, हफ्तों तक निर्जीव पड़े रहने के बाद अनाचक धड़कने लगता है दिल
लेह या लद्दाख कहां रहते हैं ज्यादा मुस्लिम? कितनी है हिंदू आबादी
लेह या लद्दाख कहां रहते हैं ज्यादा मुस्लिम? कितनी है हिंदू आबादी
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE