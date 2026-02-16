भारत में शुरू होगा AI का महाकुंभ, PM मोदी आज करेंगे India AI Impact Summit 2026 का शुभारंभ

FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

India AI Impact Summit 2026: राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में India AI Impact Summit 2026 की शुरुआत सोमवार से होने जा रही है. पांच दिनों तक चलने वाला यह आयोजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका को दुनिया के सामने दिखाने का एक बड़ा मंच बनेगा.

Latest News

राजा राम

Updated : Feb 16, 2026, 08:58 AM IST

India AI Impact Summit 2026: भारत तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है. इसी दिशा में नई दिल्ली का भारत मंडपम एक बड़े वैश्विक टेक आयोजन का गवाह बनने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को India AI Impact Summit 2026 का उद्घाटन करेंगे. इस आयोजन में भारत ही नहीं, बल्कि कई देशों की भागीदारी देखने को मिलेगी. इसका उद्देश्य नई तकनीक को बढ़ावा देना और AI के जरिए भविष्य के समाधान तलाशना है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे

राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में India AI Impact Summit 2026 की शुरुआत सोमवार से होने जा रही है. पांच दिनों तक चलने वाला यह आयोजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence) के क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका को दुनिया के सामने दिखाने का एक बड़ा मंच बनेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे.भारत मंडपम में आयोजित इस एक्सपो में दुनिया भर की टेक कंपनियां, स्टार्टअप, रिसर्च संस्थान और सरकारी एजेंसियां एक ही जगह पर नजर आएंगी. आयोजन स्थल को बड़े स्तर पर तैयार किया गया है, जहां सैकड़ों प्रदर्शनी और लाइव तकनीकी प्रदर्शन होंगे.

एक्सपो में 600 से ज्यादा स्टार्टअप भी हिस्सा ले रहे

इस कार्यक्रम की खास बात अंतरराष्ट्रीय भागीदारी है. कुल 13 देशों ने अपने अलग-अलग पवेलियन तैयार किए हैं. इनका उद्देश्य अपने AI मॉडल, तकनीक और संभावनाओं को पेश करना है. इससे देशों के बीच सहयोग और नए व्यावसायिक अवसरों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
एक्सपो में 600 से ज्यादा स्टार्टअप भी हिस्सा ले रहे हैं. ये स्टार्टअप ऐसे AI आधारित समाधान दिखाएंगे, जो हेल्थ, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में काम आ रहे हैं. इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि AI आम लोगों की जिंदगी में किस तरह बदलाव ला रहा है. इसके अलावा आयोजन के दौरान कई चर्चा सत्र भी होंगे. इनमें टेक विशेषज्ञ, नीति निर्माता और उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल होंगे. इन सत्रों में भविष्य की तकनीक, चुनौतियों और अवसरों पर विचार किया जाएगा.

उद्घाटन से पहले बोले पीएम मोदी 

यह भी पढ़ें: घर से निकलने से पहले जान लें ये अपडेट, दिल्ली में कई सड़कें रहेंगी बंद, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

नई तकनीक को आम लोगों तक पहुंचाने पर जोर

सरकार के अनुसार, यह आयोजन केवल तकनीक का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह भारत की उस सोच को भी दिखाता है, जिसमें नई तकनीक को आम लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है. इस कार्यक्रम में देश-विदेश से लाखों लोगों के आने की संभावना है.इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो 2026 को भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो देश को वैश्विक AI हब बनने की दिशा में आगे ले जा सकता है.

