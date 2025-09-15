पीएम मोदी आज बिहार में पूर्णिया हवाई अड्डा, मखाना बोर्ड समेत 36,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को बिहार के पूर्णिया का दौरा करेंगे और 36,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे. इस दौरान वह नवनिर्मित पूर्णिया हवाई अड्डे के टर्मिनल, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन करेंगे और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक रैली को संबोधित करेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम, मणिपुर, मिज़ोरम, बिहार और पश्चिम बंगाल सहित पाँच राज्यों की अपनी तीन दिवसीय यात्रा के तहत सोमवार, 15 सितंबर को बिहार के पूर्णिया ज़िले का दौरा करेंगे. अपनी बिहार यात्रा के दौरान, वह एक जनसभा को संबोधित करेंगे और आगामी बिहार विधानसभा चुनावों से पहले 36,000 करोड़ रुपये की एक प्रमुख विकास परियोजना का शुभारंभ करेंगे .

प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली बार 22 अगस्त को बिहार का दौरा किया था, जहाँ उन्होंने औंटा-सिमरिया गंगा पुल और अमृत भारत ट्रेन सहित 13,000 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया था. इससे पहले जुलाई में, उन्होंने बिहार के मोतिहारी ज़िले का दौरा किया था, जहाँ उन्होंने 7,200 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था.

प्रधानमंत्री मोदी पूर्णिया हवाई अड्डे और अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे: विवरण देखें

- बेहतर हवाई संपर्क की लंबे समय से चली आ रही मांग को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी उत्तर बिहार जिले में नवनिर्मित हवाई अड्डा टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे.

- पीएम मोदी की बिहार यात्रा का एक अन्य मुख्य आकर्षण राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन है.

- राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्देश्य नई प्रौद्योगिकियों को अपनाकर मखाना उत्पादन को बढ़ावा देना, फसल-उपरांत प्रबंधन में सुधार करना, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, तथा बाजार विस्तार, निर्यात और ब्रांड विकास को सुविधाजनक बनाना है, जिससे चुनावी राज्य और पूरे देश में मखाना किसानों को लाभ पहुंचे.

- प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत 40,000 से अधिक लाभार्थियों के गृह प्रवेश समारोह में भी भाग लेने की उम्मीद है.

इसके अतिरिक्त, वह दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को 500 करोड़ रुपये वितरित करेंगे.

प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले बिहार में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद

प्रधानमंत्री के दौरे से पहले बिहार के पूर्णिया ज़िले में सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं. रविवार आधी रात से, इलाके में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर सभी वाहनों की आवाजाही 24 घंटे के लिए स्थगित रहेगी.

वरिष्ठ भाजपा नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जिन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के निर्धारित दौरे की तैयारियों का जायज़ा लेने पूर्णिया का दौरा किया था, ने कहा कि राज्य को "डबल इंजन" सरकार का लाभ मिल रहा है. उन्होंने चुनावी राज्य में विकास को गति देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों पर प्रकाश डाला.

समाचार एजेंसी पीटीआई ने सम्राट के हवाले से कहा, "अपने 11 साल के कार्यकाल में मोदी ने बिहार को लगभग ₹1.50 लाख करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है. कल एक और तोहफ़ा होगा. राज्य डबल इंजन वाली सरकार का फ़ायदा उठा रहा है."

