India AI Impact Summit 2026: दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट भारत के तकनीकी भविष्य के लिए अहम माना जा रहा है. इस कार्यक्रम में दुनिया के बड़े टेक लीडर्स, उद्योगपति और कई देशों के प्रमुख शामिल हो रहे हैं.

राजा राम

Updated : Feb 19, 2026, 06:43 AM IST

PM मोदी आज करेंगे India AI Impact Summit 2026 का उद्घाटन, टेक सेक्टर के दिग्गजों का लगेगा जमावड़ा, जानें क्या रहेगा खास

PM मोदी आज करेंगे India AI Impact Summit 2026 का उद्घाटन

India AI Impact Summit 2026: देश की राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट (India AI Impact Summit 2026) भारत के तकनीकी भविष्य के लिए अहम माना जा रहा है. इस कार्यक्रम में दुनिया के बड़े टेक लीडर्स, उद्योगपति और कई देशों के प्रमुख शामिल हो रहे हैं. इसका उद्देश्य भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में मजबूत बनाना और नई तकनीक के जरिए विकास को गति देना है. यह समिट भारत की वैश्विक तकनीकी पहचान को भी मजबूत करेगा. 

कई वैश्विक नेता शामिल होंगे

मिली जानकारी के अनुसार, पीएम मोदी सुबह करीब 9:40 बजे समिट का शुभारंभ करेंगे और उसके बाद भाषण देंगे. इस कार्यक्रम में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस समेत कई वैश्विक नेता शामिल होंगे. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी सचिव एस. कृष्णन के अनुसार, उद्घाटन वाले दिन यानि 19 फरवरी को यह कार्यक्रम आम लोगों के लिए बंद रहेगा. उन्होंने बताया कि, इस दिन केवल निमंत्रण वाले लोग ही इसमें शामिल हो सकेंगे. सरकार ने इस कारण समिट को 21 फरवरी तक जारी रखने का फैसला किया है ताकि ज्यादा लोग इसमें भाग ले सकें. 

क्या है समिट का मुख्य उद्देश्य?

दरअसल, समिट का मुख्य उद्देश्य भारत को एआई के क्षेत्र में अग्रणी देश बनाना है. साथ ही ऐसी तकनीक को बढ़ावा देना है, जिससे विकास तेज हो और समाज के हर वर्ग को फायदा मिल सके. इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की. उन्होंने सुंदर पिचाई और सन माइक्रोसिस्टम्स के संस्थापक विनोद खोसला से भी मुलाकात की. इस दौरान गूगल ने भारत में अगले पांच वर्षों में करीब 15 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा भी की. सुंदर पिचाई ने कहा कि भारत एआई के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और गूगल इस विकास में भागीदार बनना चाहता है.

यह भी पढ़ें: AI के दौर में कैसे टिकेंगे युवा? गूगल डीपमाइंड के CEO ने खुद बताया भविष्य में सफलता का 'सक्सेस मंत्र'

भारत ने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की

इस समिट में भारत ने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की है. केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि एआई जिम्मेदारी अभियान के तहत भारत ने 24 घंटे में सबसे ज्यादा लोगों की भागीदारी के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक नेताओं और कंपनियों के सीईओ के साथ अलग-अलग बैठकों में भी हिस्सा लेंगे. इस समिट को भारत के एआई सेक्टर के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. 

