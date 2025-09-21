PM मोदी आज 5 बजे करेंगे देश को संबोधित, कर सकते हैं कुछ बड़ा ऐलान

अक्षय कुमार हर साल 650-700 स्टंट वर्कर्स का कराते हैं इंश्योरेंस! कहा- 'ये हैं असली हीरो, इनकी वजह से मैं बना..'
भारत
PM Modi Address Nation: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे. यह संबोधन जीएसटी की नई दरों के लागू होने से ठीक पहले हो रहा है. संभावना है कि इसमें कुछ बड़े ऐलान किए जाएं.
PM Modi Address Nation: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार को देश को संबोधित करेंगे. यह संबोधन शाम 5 बजे किया जाएगा. बताते चलें, देश में कल से जीएसटी की नई दरें लागू होने वाली हैं. इसके ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री का यह संबोधन इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस दौरान प्रधानमंत्री जीएसटी से जुड़े बदलावों और उनके प्रभावों पर प्रकाश डाल सकते हैं.
साथ ही यह संभावना भी जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी इस भाषण में कुछ बड़े ऐलान कर सकते हैं, जो आम जनता और व्यापार जगत दोनों के लिए अहम होंगे. फिलहाल, प्रधानमंत्री के इस संबोधन को लेकर मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पर पहले से ही चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है. जनता और व्यापार जगत इस भाषण को लेकर उत्सुक हैं, क्योंकि इससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ सकता है.
