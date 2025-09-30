शांति के लिए... ट्रंप के 20-पॉइंट्स गाजा शांति समझौते को पीएम मोदी का मिला समर्थन

कोटा में तैयार हुआ सबसे ऊंचा रावण का पुतला, दहन के साथ बनेगा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में शांति के लिए 20-पॉइंट्स डील पेश की, जिसे पीएम मोदी ने समर्थन दिया. उन्होंने उम्मीद जताई है कि इससे सभी संबंधित पक्ष युद्ध को खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हाल ही में हुई बैठक के बाद गाजा में शांति की उम्मीदें फिर से बढ़ गई हैं. ट्रंप ने इसे ‘ऐतिहासिक दिन’ करार देते हुए गाजा को लेकर 20-पॉइंट्स की शांति डील पेश की है. इस डील का स्वागत भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि इससे सभी संबंधित पक्ष युद्ध को खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे.
प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि ट्रंप की पहल गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक व्यापक योजना है, जो फिलिस्तीनी और इजराइली लोगों के साथ-साथ पूरे पश्चिम एशियाई क्षेत्र के लिए स्थायी शांति, सुरक्षा और विकास का मार्ग प्रस्तुत करती है. पीएम मोदी ने सभी पक्षों से आग्रह किया कि वे इस प्रयास का समर्थन करें और युद्ध को समाप्त करने में योगदान दें.
We welcome President Donald J. Trump’s announcement of a comprehensive plan to end the Gaza conflict. It provides a viable pathway to long term and sustainable peace, security and development for the Palestinian and Israeli people, as also for the larger West Asian region. We…— Narendra Modi (@narendramodi) September 30, 2025
इस योजना के अनुसार अगर हमास इस डील को स्वीकार करता है तो सभी बंधकों को 72 घंटे के भीतर रिहा किया जाएगा. इसके अलावा, इजराइली सेना अपनी सहमति रेखा पर लौटकर बंधकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी. वहीं, यदि हमास इस शर्त को नहीं मानता है तो इजराइल उस पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है, जिसमें अमेरिका का समर्थन रहेगा.
यह भी पढ़ें: डोनाल्ड ट्रंप के गाजा शांति प्लान पर सहमत हुए नेतन्याहू, अब हमास के फैसले पर सबकी नजर
बताते चलें बीते 7 अक्तूबर, 2023 से गाजा और इजराइल के बीच युद्ध जारी है, जिसमें भारी तबाही हुई है. ट्रंप की इस 20-पॉइंट डील में युद्ध समाप्त करने, बंधकों की रिहाई और क्षेत्रीय स्थिरता के उपाय शामिल हैं. फिलहाल, इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस डील पर सहमत हैं और अब सारी निगाहें हमास पर टिकी हुई हैं. यह डील गाजा संघर्ष को खत्म करने में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है. अगर हमास भी इसे स्वीकार कर लेता है तो क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही हिंसा और तनाव को कम करने का रास्ता खुल सकता है.
