Bihar: राघोपुर विधानसभा सीट से तेजस्वी यादव ने भरा पर्चा, नामांकन के समय लालू-राबड़ी देवी भी रहें मौजूद
16 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश दौरे पर PM Modi, करोड़ों की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात, जानें पूरा कार्यक्रम
Bihar Election 2025: राजापाकर सीट पर कड़ा मुकाबला होने के आसार, पासवान-रविदास वोटर निर्णायक
IND vs AUS 2025: ऑस्ट्रेलिया रवाना हुई टीम इंडिया, विराट-रोहित से गले मिले गिल, BCCI ने शेयर किया वीडियो
बेटी के टूटे सपनों का बोझ नहीं उठा पा रहा पिता, दुर्गापुर गैंगरेप केस पीड़िता के पिता बोले-अब बंगाल छोड़ना चाहता हूं
Diwali Bus Ticket Price: फ्लाइट से भी महंगे हो गए बस टिकट, दिल्ली से लखनऊ-कानपुर तक की कीमत जान उड़ जाएंगे होश
Bihar Election 2025: कितनी संपत्ति के मालिक हैं बाहुबली अनंत सिंह? हलफनामे में हुए बड़े खुलासे
IND vs AUS ODI सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने उड़ाया मजाक, IND-PAK मैच में 'नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी' पर की शर्मनाक हरकत
Bihar: बिहार चुनाव के लिए BJP की दूसरी लिस्ट जारी, मैथिली ठाकुर को इस सीट से मिला टिकट
तालिबान ने सिर्फ 15 मिनट में पाकिस्तानी सेना को दिखाई औकात, लूटे हथियार, किया भागने को मजबूर
भारत
16 अक्टूबर गुरूवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के दौरे पर जाने वाले हैं. वे यहां पर करोड़ों की लगात वाली परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं. आइए जानते है पूरा कार्यक्रम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरूवार को आंध्र प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं. इस दौरान वे यहां कई परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं. इनमें उद्योग, सड़क, रेलवे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसी कई अहम क्षेत्रों की परियोजनाएं शामिल हैं. इन परियोजनाओं से आध्र प्रदेश को विकास की नई रफ्तार मिलेगी. अगर इन परियोजनाओं की लागत 13,430 करोड़ रुपये है. इतना ही नहीं इसके अलावा पीएम मोदी कुरनूल में ‘सुपर जीएसटी सुपर सेविंग्स’ कार्यक्रम में भी शामिल होंगे.
ये रहा पूरा कार्यक्रम
आध्र प्रदेश पहुंचने के बाद पीएम मोदी सबसे पहले गुरुवार सुबह नांदयाल जिले के श्रीशैलम में स्थित श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी वरला देवस्थानम में पूजा-अर्चना और दर्शन करेंगे. पूजा करने के बाद वह कुरनूल जाएंगे और अलग-अलग विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. वह परियोजनाओं में कुरनूल-3 पूलिंग स्टेशन पर ट्रांसमिशन सिस्टम स्ट्रेंथनिंग परियोजना की आधारशिला रखेंगे. इसके अलावा, वह ओरवकल औद्योगिक क्षेत्र और कडप्पा के कोप्परथी औद्योगिक क्षेत्र का शिलान्यास करेंगे.
1200 करोड़ की रेल परियोजना
इन परियोजनाओं के शुरू होने से करीब 1 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा. पीएम मोदी सब्बावरम से शीलानगर तक छह लेन के ग्रीनफील्ड राजमार्ग की भी आधारशिला रखेंगे, जिसकी लागत 960 करोड़ रुपये से ज्यादा है. इसके अलावा, वह पिलेरु-कलुर सड़क खंड के चार लेन विस्तार, कडप्पा-नेल्लोर सीमा से सी.एस. पुरम तक चौड़ीकरण और गुडिवाडा-नुजेला रेलवे स्टेशनों के बीच चार लेन के रेल ओवर ब्रिज का भी उद्घाटन करेंगे. इतना ही नहीं खबर है कि पीएम मोदी 1200 करोड़ से ज्यादा की रेलवे परियोजनाओं का भी शिलान्यास और उद्धाटन करने वाले हैं.
सुरक्षा के इंतजाम
सुपर जीएसी-सुपर सेविंग्स कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल होने के लिए सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने आंमत्रित किया था. इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी जनता को जीएसी में किए गए बदलाव के लाभ समझाएंगे. पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर राज्य में सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं.
