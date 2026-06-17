FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
सुपरपावर अमेरिका के आर्थिक प्रभुत्व को चुनौती दे रहे 73 देश? जानिए कैसे सोना रणनीति से बदल जाएगा पूरा वैश्विक सिस्टम

सुपरपावर अमेरिका के आर्थिक प्रभुत्व को चुनौती दे रहे 73 देश? जानिए कैसे सोना रणनीति से बदल जाएगा पूरा वैश्विक सिस्टम

Cocktail 2 के लिए रश्मिका-कृति को मिली 15-15 करोड़ फीस, जानें दोनों अभिनेत्रियों की नेटवर्थ में कितना है फर्क?

Cocktail 2 के लिए रश्मिका-कृति को मिली 15-15 करोड़ फीस, जानें दोनों अभिनेत्रियों की नेटवर्थ में कितना है फर्क?

G7 में माइक पर नेताओं की बातें लीक, मेलोनी ने छोड़ी स्मोकिंग, मैक्रों की खोई घड़ी देख ट्रंप बोले- 'ये मुझे देदो'

G7 में माइक पर नेताओं की बातें लीक, मेलोनी ने छोड़ी स्मोकिंग, मैक्रों की खोई घड़ी देख ट्रंप बोले- 'ये मुझे देदो'

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
पेट्रोल की टेंशन खत्म! Maruti ने लॉन्च की Wagon R Bioflex, माइलेज- फीचर्स और कीमत जान लें 

पेट्रोल की टेंशन खत्म! Maruti ने लॉन्च की Wagon R Bioflex, माइलेज- फीचर्स और कीमत जान लें

PM Modi Slovakia Visit: स्लोवाकिया पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, भेंट की नून-रोटी, जानें क्या है ये परंपरा

स्लोवाकिया पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, भेंट की नून-रोटी, जानें क्या है ये परंपरा

एक सिलाई मशीन के साथ शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1700 करोड़ की कंपनी

एक सिलाई मशीन के साथ शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1700 करोड़ की कंपनी

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

ट्रेड डील, मिडिल ईस्ट संकट... PM मोदी-ट्रंप के बीच किन मुद्दों पर होगी बातचीत? मीटिंग पर टिकी दुनिया भर की नजरें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच पिछले 16 महीनों में ये पहली आमने-सामने की मुलाकात है, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Jun 17, 2026, 11:19 AM IST

ट्रेड डील, मिडिल ईस्ट संकट... PM मोदी-ट्रंप के बीच किन मुद्दों पर होगी बातचीत? मीटिंग पर टिकी दुनिया भर की नजरें

पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप (फाइल फोटो- IANS)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • फ्रांस में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के दौरान आज पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मीटिंग होगी
  • फरवरी 2025 के बाद पहली बार दोनों नेताओं में इस तरह की सीधी बातचीत होगी
  • इस बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा ट्रेड डील हो सकता है 
  • बैठक में भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए जरूरी H-1B वीजा पर भी चर्चा हो सकती है

फ्रांस के एवियन-लेस-बेंस में चल रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के दौरान एक बहुत बड़ी मुलाकात होने जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज (17 जून 2026) एक बार फिर आमने-सामने बैठने वाले हैं. पिछले साल फरवरी के बाद यह पहला मौका है जब दोनों नेताओं के बीच इस तरह की सीधी बातचीत हो रही है.

वैसे तो भारत और अमेरिका की दोस्ती बहुत पुरानी है, लेकिन पिछले कुछ समय से दोनों देशों के रिश्तों में थोड़ी खटास देखी गई है. इसकी कई वजहें रही हैं. जैसे अमेरिका ने भारत से जाने वाले सामान पर टैक्स बढ़ा दिया था, और मई 2025 में जब भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा, तो ट्रंप ने दावा कर दिया कि उन्होंने इस विवाद को सुलझाने में मदद की थी जबकि भारत ने साफ कह दिया था कि ऐसा कुछ नहीं था.

मोदी-ट्रंप बैठक में किन मुद्दों पर होगी चर्चा?

इसके अलावा, भारत जो रूस से तेल खरीद रहा है, उसे लेकर भी अमेरिका खुश नहीं था. अब जब अमेरिका और ईरान के बीच जंग चल रही है और दुनिया भर में सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं, ऐसे माहौल में इस मुलाकात के मायने बहुत बड़े हो जाते हैं. एनडीटीवी के अनुसार, इस पूरी बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा व्यापार यानी ट्रेड डील का रहने वाला है. भारत और अमेरिका के बीच एक बड़े व्यापार समझौते को लेकर काफी समय से बातचीत चल रही है. 

भारत चाहता है खास छूट

हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इस एक मुलाकात में सब कुछ फाइनल नहीं हो जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी ऐसे सौदे के लिए तब तक हां नहीं कहेंगे जब तक वह अमेरिका के फायदे में न हो. फिर भी, दोनों पक्षों के बीच तकनीकी बातचीत आगे बढ़ेगी. भारत चाहता है कि उसे व्यापार में कुछ खास छूट मिले. हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी उम्मीद जताई थी कि इस डील का पहला हिस्सा जुलाई के मध्य तक पूरा हो सकता है. 

H-1B वीजा मुद्दे पर भी हो सकती है बात

दूसरा सबसे संवेदनशील मुद्दा है H-1B वीजा का. अमेरिका में काम करने वाले भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए यह बेहद जरूरी है, क्योंकि अमेरिका जितने भी H-1B वीजा जारी करता है, उनमें से 70 से 72 फीसदी भारतीयों को ही मिलते हैं. अमेरिका में कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं कि भारतीय उनकी नौकरियां छीन रहे हैं. पिछले साल सितंबर में ट्रंप सरकार ने इस वीजा पर 1 लाख डॉलर की भारी-भरकम फीस लगा दी थी, जिसे हाल ही में वहां की एक अदालत ने रद्द कर दिया. 

भारतीय नाविकों की मौत का मामला भी उठेगा?

भारत पहले ही वीजा इंटरव्यू कैंसिल होने, फीस बढ़ने और भारतीय छात्रों के वीजा रद्द किए जाने को लेकर अमेरिका के सामने अपनी नाराजगी जता चुका है. इसके अलावा, हाल ही में ओमान के तट के पास भारतीय नाविकों वाले तेल टैंकरों पर अमेरिकी हमलों में तीन नाविकों की जान चली गई थी. इस घटना से भारत काफी आहत हुआ था. भारत सरकार ने साफ कहा था कि कमर्शियल जहाजों पर इस तरह ताकत का इस्तेमाल करना अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार और सुरक्षा के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है. इस मुद्दे पर भी मोदी ट्रंप से बात कर सकते हैं.

आखिरी बड़ा मुद्दा मिडिल ईस्ट संकट और एनर्जी यानी तेल और गैस का है. मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव को देखते हुए दोनों देश ऊर्जा सुरक्षा पर बात करेंगे. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी हाल ही में कहा था कि अमेरिका, भारत को जितना हो सके उतना तेल और गैस बेचना चाहता है. चूंकि ईरान-यूएस में तनाव चल रहा है और रूस से भारत का तेल आयात कम करने का दबाव है, इसलिए अमेरिका अब भारत के लिए एक बड़ा एनर्जी पार्टनर बनकर उभर रहा है. देखना होगा कि इस मुलाकात से दोनों देशों के रिश्ते कितनी नई ऊंचाइयों को छूते हैं.

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पेट्रोल की टेंशन खत्म! Maruti ने लॉन्च की Wagon R Bioflex, माइलेज- फीचर्स और कीमत जान लें 
पेट्रोल की टेंशन खत्म! Maruti ने लॉन्च की Wagon R Bioflex, माइलेज- फीचर्स और कीमत जान लें
PM Modi Slovakia Visit: स्लोवाकिया पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, भेंट की नून-रोटी, जानें क्या है ये परंपरा
स्लोवाकिया पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, भेंट की नून-रोटी, जानें क्या है ये परंपरा
एक सिलाई मशीन के साथ शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1700 करोड़ की कंपनी
एक सिलाई मशीन के साथ शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1700 करोड़ की कंपनी
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर करने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी, स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर करने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी, स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास
ODI में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, शुभमन गिल ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड
ODI में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, शुभमन गिल ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement