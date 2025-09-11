उत्तराखंड में बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहत बचाव में जुटे अधिकारियों से जानेंगे हाल

अगस्त और सितंबर में हुई भारी बारिश से 5,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का नुकसान होने का अनुमान है. सड़कें, स्कूल और बिजली की लाइनें सबसे ज़्यादा प्रभावित हुईं हैं, जिससे कई ज़िले ठप हो गये हैं.

भारी बारिश और बाढ़ के चलते उत्तराखंड के कई जिले प्रभावित हुए हैं. यहां हजारों लोग बेघर हो गये हैं. वहीं कई मकान बाढ़ की चपेट में आकर पानी में बह गये. लोगों के राहत बचाव कार्य तेजी से चल रहा है. वहीं बारिश थमने के बाद स्थिति को काबू किया गया है. यहां गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड का निरक्षीण करने जाएंगे. प्रधानमंत्री राज्य के हर जिले में लगातार हो रही बारिश से हुई तबाही का जायजा लेंगे.

देहरादून पहुंचेंगे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार शाम देहरादून पहुंचेंगे. शाम करीब 4:15 बजे वह बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और नुकसान का आकलन करेंगे. इसके बाद शाम 5 बजे पीएम राहत और पुनर्वास प्रयासों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए राज्य और केंद्रीय अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे.

मानसून और बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ

उत्तराखंड पिछले कुछ महीनों से मानसून के कारण होने वाली गंभीर आपदाओं से जूझ रहा है. यहां बादल फटने, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के कारण व्यापक विनाश हुआ है. इन आपदाओं में कई लोगों की जान चली गई, हजारों लोग घायल हो गए तथा बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है.

5 हजार करोड़ से ज्यादा का नुकसान

अधिकारियों की मानें तो अगस्त और सितंबर में हुई भारी बारिश से 5,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का नुकसान होने का अनुमान है. सड़कें, स्कूल और बिजली की लाइनें सबसे ज़्यादा प्रभावित हुईं हैं, जिससे कई ज़िले ठप हो गए. अधिकारियों ने बताया कि सितंबर की शुरुआत तक मानसून ने 80 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी, जबकि लगभग 100 लोग लापता हैं. इससे पहले केंद्र सरकार की एक टीम ने नुकसान का आकलन करने और सहायता उपायों के समन्वय के लिए राज्य का दौरा किया था.

पंजाब और हिमाचल का किया दौरा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने तथा बचाव एवं राहत प्रयासों की समीक्षा करने के लिए पंजाब और हिमाचल प्रदेश का भी दौरा किया था. यहां उत्तराखंड यात्रा वाराणसी में मॉरीशस के समकक्ष नवीनचंद्र रामगुलाम के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद होगी. वाराणसी में सुबह लगभग 11:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी अपने प्रधानमंत्री रामगुलाम की मेज़बानी करेंगे, जो 9 से 16 सितंबर तक भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। इस उच्च-स्तरीय बैठक के लिए शहर को विस्तृत व्यवस्थाओं और सजावट के साथ सजाया गया है.

