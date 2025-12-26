PM Modi: 'वीर बाल दिवस' समारोह के लिए भारत मंडपम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री, जानें कब शुरू होगा ये कार्यक्रम

Veer Bal Diwas 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत मंडपम में 'वीर बाल दिवस' कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे. यह दिन गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों की शहादत और अदम्य साहस को समर्पित है.

Veer Bal Diwas 2025: आज, 26 दिसंबर को पूरा देश 'वीर बाल दिवस' मना रहा है. यह दिन सिखों के 10वें गुरु, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों- बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के सर्वोच्च बलिदान और अटूट साहस की याद में सेलिब्रेट किया जाता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे.

भारत मंडपम में भव्य आयोजन

प्रधानमंत्री दोपहर लगभग 12:15 बजे भारत मंडपम पहुंचेंगे. यहां वे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और साहिबजादों की वीरता की गाथा को याद करेंगे. इस कार्यक्रम में डिजिटल प्रदर्शनी, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और ऐतिहासिक शौर्य गाथाओं का प्रदर्शन किया जाएगा, जो नई पीढ़ी को राष्ट्र प्रथम के संकल्प के लिए प्रेरित करेगा.

क्यों मनाया जाता है 'वीर बाल दिवस'?

9 जनवरी 2022 को गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर पीएम मोदी ने घोषणा की थी कि हर साल 26 दिसंबर को 'वीर बाल दिवस' के रूप में मनाया जाएगा. 1705 में इसी दिन मुग़ल शासक वजीर खान ने गुरु गोबिंद सिंह जी के दोनों नन्हे साहिबजादों (क्रमशः 7 और 9 वर्ष) को धर्म परिवर्तन से इनकार करने पर जिंदा दीवार में चुनवा दिया था.

आज का दिन उन वीर बालकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का है जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में भारत की आन-बान और शान के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए. भारत मंडपम में होने वाला यह कार्यक्रम उनके अदम्य साहस को आधुनिक भारत की सामूहिक श्रद्धांजलि है.

युवाओं और बच्चों के लिए राष्ट्रव्यापी गतिविधियां

भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने देश भर के स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और बाल देखभाल संस्थानों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है.

कहानी सुनाना: साहिबजादों के साहस की कहानियां सुनाई जा रही हैं.

प्रतियोगिताएं: निबंध लेखन, पोस्टर मेकिंग और कविता पाठ के जरिए छात्र अपनी कलात्मक श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

डिजिटल भागीदारी: 'माई गव' (MyGov) पोर्टल पर क्विज और ऑनलाइन चर्चाएं आयोजित की जा रही हैं.

विकसित भारत @2047 का संकल्प

प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि 'वीर बाल दिवस' के माध्यम से देश के युवाओं को अपनी जड़ों और गौरवशाली इतिहास से जुड़ने का अवसर मिलता है. यह दिवस केवल अतीत को याद करने का नहीं, बल्कि 'विकसित भारत' के निर्माण के लिए बच्चों में वीरता और निस्वार्थ सेवा के संस्कार विकसित करने का एक माध्यम है.

