FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

एमपी के सिवनी से हैरान करने वाला मामला, 22 लड़कियों की तबीयत बिगड़ने से हड़कंप, लड़कियों को दर्द और अकड़न की शिकायत | जयपुर- चौमूं में हिंदू संगठनों ने पुलिस पर हुई पत्थरबाजी के खिलाफ किया प्रदर्शन, पत्थरबाजों पर बुलडोजर एक्शन की मांग | जमानत के खिलाफ , उन्नाव रेप केस: कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने का विरोध, जनवादी महिला समिति ने दिल्ली HC के बाहर किया प्रदर्शन

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
CAT 2025 में नहीं ला पाए बढ़िया स्कोर? जानें अब मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए आपके पास क्या हैं विकल्प

CAT 2025 में नहीं ला पाए बढ़िया स्कोर? जानें अब मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए आपके पास क्या हैं विकल्प

PM Modi: 'वीर बाल दिवस' समारोह के लिए भारत मंडपम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री, जानें कब शुरू होगा ये कार्यक्रम

PM Modi: 'वीर बाल दिवस' समारोह के लिए भारत मंडपम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री, जानें कब शुरू होगा ये कार्यक्रम

Cough Relief: खांसी-गले की खराश से तुरंत मिलेगी राहत, शहद में इस तरह मिलाकर खाएं ये मसाला 

Cough Relief: खांसी-गले की खराश से तुरंत मिलेगी राहत, शहद में इस तरह मिलाकर खाएं ये मसाला

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
'धुरंधर' की दहाड़ के सामने बेदम हुई 'तू मेरी मैं तेरा...', दोनों के पहले दिन का कलेक्शन देख चकरा जाएगा सिर

'धुरंधर' की दहाड़ के सामने बेदम हुई 'तू मेरी मैं तेरा...', दोनों के पहले दिन का कलेक्शन देख चकरा जाएगा सिर

AlHind Air के मालिक ने इस यूनिवर्सिटी से ली है अनोखी डिग्री, जानें कैसे शुरू हुई थी Mohammed Haris T की बिजनेस जर्नी

AlHind Air के मालिक ने इस यूनिवर्सिटी से ली है अनोखी डिग्री, जानें टिकट बुकिंग से कैसे शुरू हुई थी Mohammed Haris T की बिजनेस जर्नी

क्या है डार्क शॉवरिंग ट्रेंड? लाइट बंद करके नहाना क्यों पसंद कर रहे हैं लोग, जानिए वजह

क्या है डार्क शॉवरिंग ट्रेंड? लाइट बंद करके नहाना क्यों पसंद कर रहे हैं लोग, जानिए वजह

Homeभारत

भारत

PM Modi: 'वीर बाल दिवस' समारोह के लिए भारत मंडपम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री, जानें कब शुरू होगा ये कार्यक्रम

Veer Bal Diwas 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत मंडपम में 'वीर बाल दिवस' कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे. यह दिन गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों की शहादत और अदम्य साहस को समर्पित है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Dec 26, 2025, 10:46 AM IST

PM Modi: 'वीर बाल दिवस' समारोह के लिए भारत मंडपम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री, जानें कब शुरू होगा ये कार्यक्रम
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Veer Bal Diwas 2025: आज, 26 दिसंबर को पूरा देश 'वीर बाल दिवस' मना रहा है. यह दिन सिखों के 10वें गुरु, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों- बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के सर्वोच्च बलिदान और अटूट साहस की याद में  सेलिब्रेट किया जाता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे.

भारत मंडपम में भव्य आयोजन

प्रधानमंत्री दोपहर लगभग 12:15 बजे भारत मंडपम पहुंचेंगे. यहां वे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और साहिबजादों की वीरता की गाथा को याद करेंगे. इस कार्यक्रम में डिजिटल प्रदर्शनी, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और ऐतिहासिक शौर्य गाथाओं का प्रदर्शन किया जाएगा, जो नई पीढ़ी को राष्ट्र प्रथम के संकल्प के लिए प्रेरित करेगा.

क्यों मनाया जाता है 'वीर बाल दिवस'?

9 जनवरी 2022 को गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर पीएम मोदी ने घोषणा की थी कि हर साल 26 दिसंबर को 'वीर बाल दिवस' के रूप में मनाया जाएगा. 1705 में इसी दिन मुग़ल शासक वजीर खान ने गुरु गोबिंद सिंह जी के दोनों नन्हे साहिबजादों (क्रमशः 7 और 9 वर्ष) को धर्म परिवर्तन से इनकार करने पर जिंदा दीवार में चुनवा दिया था.
आज का दिन उन वीर बालकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का है जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में भारत की आन-बान और शान के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए. भारत मंडपम में होने वाला यह कार्यक्रम उनके अदम्य साहस को आधुनिक भारत की सामूहिक श्रद्धांजलि है.

युवाओं और बच्चों के लिए राष्ट्रव्यापी गतिविधियां

भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने देश भर के स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और बाल देखभाल संस्थानों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है.
कहानी सुनाना: साहिबजादों के साहस की कहानियां सुनाई जा रही हैं.
प्रतियोगिताएं: निबंध लेखन, पोस्टर मेकिंग और कविता पाठ के जरिए छात्र अपनी कलात्मक श्रद्धांजलि दे रहे हैं.
डिजिटल भागीदारी: 'माई गव' (MyGov) पोर्टल पर क्विज और ऑनलाइन चर्चाएं आयोजित की जा रही हैं.

विकसित भारत @2047 का संकल्प

प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि 'वीर बाल दिवस' के माध्यम से देश के युवाओं को अपनी जड़ों और गौरवशाली इतिहास से जुड़ने का अवसर मिलता है. यह दिवस केवल अतीत को याद करने का नहीं, बल्कि 'विकसित भारत' के निर्माण के लिए बच्चों में वीरता और निस्वार्थ सेवा के संस्कार विकसित करने का एक माध्यम है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
'धुरंधर' की दहाड़ के सामने बेदम हुई 'तू मेरी मैं तेरा...', दोनों के पहले दिन का कलेक्शन देख चकरा जाएगा सिर
'धुरंधर' की दहाड़ के सामने बेदम हुई 'तू मेरी मैं तेरा...', दोनों के पहले दिन का कलेक्शन देख चकरा जाएगा सिर
AlHind Air के मालिक ने इस यूनिवर्सिटी से ली है अनोखी डिग्री, जानें कैसे शुरू हुई थी Mohammed Haris T की बिजनेस जर्नी
AlHind Air के मालिक ने इस यूनिवर्सिटी से ली है अनोखी डिग्री, जानें टिकट बुकिंग से कैसे शुरू हुई थी Mohammed Haris T की बिजनेस जर्नी
क्या है डार्क शॉवरिंग ट्रेंड? लाइट बंद करके नहाना क्यों पसंद कर रहे हैं लोग, जानिए वजह
क्या है डार्क शॉवरिंग ट्रेंड? लाइट बंद करके नहाना क्यों पसंद कर रहे हैं लोग, जानिए वजह
Horror series:8 एपिसोड की ऐसी भयानक डरावनी सीरीज, जिसे देखने के बाद आंख बंद करते ही होगा अजीब सा एहसास
Horror series:8 एपिसोड की ऐसी भयानक डरावनी सीरीज, जिसे देखने के बाद आंख बंद करते ही होगा अजीब सा एहसास
Train Fare Hike: पहले के मुकाबले कितना बढ़ गया ट्रेन का किराया, लंबी यात्रा करने वालों को कितने रुपये का पड़ेगा टिकट
Train Fare Hike: पहले के मुकाबले कितना बढ़ गया ट्रेन का किराया, लंबी यात्रा करने वालों को कितने रुपये का पड़ेगा टिकट
MORE
Advertisement
धर्म
Budh Dosh: बच्चे के​ झिझकने से लेकर पढ़ाई न करने की वजह हो सकता है बुधदोष, ये उपाय करते ही दिखेगा असर
बच्चे के​ झिझकने से लेकर पढ़ाई न करने की वजह हो सकता है बुधदोष, ये उपाय करते ही दिखेगा असर
खरमास में पंचक का अशुभ योग आज से हुआ शुरू, इन राशियों को 28 दिसंबर तक रहना होगा सतर्क वरना होगा बड़ा नुकसान
खरमास में पंचक का अशुभ योग आज से हुआ शुरू, इन राशियों को 28 दिसंबर तक रहना होगा सतर्क वरना होगा बड़ा नुकसान
Vastu Effects On Travel: सप्ताह के 7 दिनों में किस किस दिशा में यात्रा करना होता है अशुभ, मुश्किलों से भर जाता है रास्ता
सप्ताह के 7 दिनों में किस किस दिशा में यात्रा करना होता है अशुभ, मुश्किलों से भर जाता है रास्ता
Vastu tips: इस दिशा में वास्तुदोष प्रकट होने पर पति पत्नी में होता है झगड़ा, वास्तु की ये 4 गलतियां करा देती हैं Divorce
इस दिशा में वास्तुदोष प्रकट होने पर पति पत्नी में होता है झगड़ा, वास्तु की ये 4 गलतियां करा देती हैं Divorce
Vinayak Chaturthi 2025: आज विनायक चतुर्थी पर ऐसे करें गणपति बप्पा का प्रसन्न, जानें व्रत से लेकर पूजा विधि और गणेश जी के मंत्र
आज विनायक चतुर्थी पर ऐसे करें गणपति बप्पा का प्रसन्न, जानें व्रत से लेकर पूजा विधि और गणेश जी के मंत्र
MORE
Advertisement