17 नए स्टेशन... दिल्लीवालों को कल मिलेगी नए मेट्रो कॉरिडोर की सौगात, PM मोदी करेंगे उद्घाटन

पीएम मोदी मजलिस पार्क से मौजपुर-बाबरपुर पिंक लाइन मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे. इसके अलावा फेज 5A के तहत नए कॉरिडोर का भी शिलान्यास करेंगे.

देश की राजधानी दिल्ली को रविवार (8 मार्च) बड़ी सौगात मिलने जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला दिवस के मौके पर करीब 33,500 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इनमें दिल्ली मेट्रो के दो नए कॉरिडोर भी शामिल हैं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को DDA उत्सव स्थल-3 पहुंचकर पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों का जाएजा लिया.

पीएम मोदी मजलिस पार्क से मौजपुर-बाबरपुर पिंक लाइन मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे. लगभग 12.3 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में 10 मेट्रो स्टेशन पड़ेंगे. इनमें मजलिस पार्क, बुराड़ी, झड़ौदा माजरा, जगतपुर-वजीराबाद, सूरघाट, नाहकसर-सोनिया विहार, खजूरी खास, भजनपुरा, यमुना विहार और मौजपुर बाबरपुर शामिल है. इनमें 8 एलिवेटेड और दो भूमिगत मेट्रो स्टेशन हैं.

यह कॉरिडोर पिंक लाइन मेट्रो स्टेशन का हिस्सा है, जो मजलिस पार्क से शिव विहार जाती है. इस प्रोजेक्ट के बाद पिंक लाइन मेट्रो का दायरा बढ़कर 71.56 किलोमीटर का हो जाएगा. यह लाइन राजधानी के कई इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी.

दीपाली चौक से मजलिस पार्क तक मेट्रो

इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी दीपाली चौक से मजलिस पार्क (Magenta Line) तक 9.92 किलोमीटर के कॉरिडोर को भी हरी झंडी दिखाएंगे. इसमें 7 एलिविटेड मेट्रो स्टेशन होंगे. इनमें दीपावली चौक, मधुबन चौक, उत्तर पीतमपुर-प्रशांत विहार, हैदरपुर गांव, हैदरपुर बादली मोड़, भलस्वा और मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन शामिल है.

यह बोटैनिकल गार्डन से कृष्णा पार्क सेक्शन वाला रूट है. इस खंड से जुड़ने से मैजेंटा लाइन का दायरा भी बढ़कर 49 किलोमीटर का हो जाएगा. इसके अलावा फेज 5A के तहत नए कॉरिडोर का भी शिलान्यास करेंगे.

