'देश के युवाओं से जरूरी...', CJP प्रोटेस्ट के बीच पेपर लीक पर PM मोदी का बड़ा ऐलान

पेपर लीक के मामलों पर पीएम मोदी ने साफ कहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.

पेपर लीक के मुद्दों पर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच गुरुवार (23 जुलाई 2026) को पीएम मोदी ने बड़ी घोषणा की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि अब दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. पेपर लीक के आरोपियों को जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने जा रही है. प्रधानमंत्री ने खुद सोशल मीडिया के जरिए देश के युवाओं से यह जानकारी साझा की.

उन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि देश के युवाओं की भलाई और उनका भविष्य सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है. इससे बढ़कर सरकार के लिए कुछ भी नहीं है. इसी सोच के साथ सरकार ने यह कदम उठाया है ताकि पेपर लीक से जुड़े मामलों की अदालतों में सालों-साल खिंचाई न हो और दोषियों को बिना किसी देरी के सख्त सजा मिल सके.

अधिकारियों को सख्त निर्देश, विभागों में हलचल

पीएम मोदी ने बताया कि उन्होंने संबंधित मंत्रालयों, विभागों और अधिकारियों को इस फैसले को तुरंत लागू करने के जरूरी निर्देश दे दिए हैं. सरकार का साफ मानना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने से मुकदमों का निपटारा बहुत तेजी से होगा. जो मामले महीनों और सालों तक लटके रहते थे, उन पर अब फटाफट फैसला आएगा, जिससे धांधली करने वालों के मन में कानून का खौफ पैदा होगा.

Nothing is more important than the welfare and future of our youth!



We have decided to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. Have directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this… July 23, 2026

युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को सीधी चेतावनी

अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने पेपर माफिया और नकल गिरोहों को कड़ी चेतावनी भी दी है. उन्होंने साफ लहजे में कहा कि जो भी लोग युवाओं के भविष्य और उनकी दिन-रात की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. सरकार का यह फैसला सिर्फ एक घोषणा नहीं है, बल्कि यह उन लाखों-करोड़ों छात्रों के हितों की रक्षा करने की दिशा में उठाया गया एक ठोस कदम है जो दिन-रात पढ़ाई करके अपने सपनों को पूरा करने में जुटे रहते हैं.

छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर

देश में लगातार हो रही पेपर लीक की घटनाओं से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं में काफी निराशा और चिंता का माहौल था. मेहनत करने वाले छात्रों को डर रहता था कि कहीं उनकी सालों की तपस्या पर किसी घोटालेबाज का साया न पड़ जाए. ऐसे में पीएम मोदी का यह ऐलान छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आया है.

अब फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने से न केवल फैसलों में तेजी आएगी, बल्कि युवाओं का परीक्षा प्रणाली और न्याय व्यवस्था पर भरोसा भी मजबूत होगा. देखना यह होगा कि यह व्यवस्था कितनी जल्दी जमीन पर उतरती है, लेकिन सरकार के इस रुख से साफ है कि अब पेपर माफियाओं की खैर नहीं है.

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