PM Modi Speech: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हालिया राष्ट्र के नाम संबोधन में भारत की सामरिक नीतियों और सेना की वीरता को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने 'न्यूक्लियर ब्लैकमेल' जैसे गंभीर शब्द का उपयोग करते हुए पाकिस्तान की धमकियों और भारत की जवाबी कार्रवाई पर चर्चा की. मोदी ने यह स्पष्ट किया कि भारत अब पुराने डर और धमकियों की राजनीति से ऊपर उठ चुका है और अब किसी भी खतरे का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है. इस संबोधन में उन्होंने हाल के दिनों में भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ किए गए सटीक और साहसी हमलों का भी उल्लेख किया.

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सेना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि जब बात देश की सुरक्षा की आती है, तो भारत पीछे हटने वालों में नहीं है. आतंकवाद के खिलाफ की गई कार्रवाई और दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमलों ने यह दिखा दिया है कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि प्रोएक्टिव रणनीति अपनाता है.

मोदी ने कहा कि कुछ देश आज भी परमाणु हथियारों की धमकी देकर अपनी बात मनवाना चाहते हैं, जिसे 'न्यूक्लियर ब्लैकमेल' कहा जाता है. लेकिन भारत अब इन धमकियों से डरने वाला नहीं है. उन्होंने चेतावनी दी कि भारत किसी भी तरह के हमले या रणनीतिक दबाव का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार और सक्षम है.

#WATCH | #OperationSindoor | In his address to the nation, PM Modi says, "...No nuclear blackmail will be tolerated anymore..."



He says, "Terrorist attack on India will have to face a befitting reply, and the response will be on our terms" pic.twitter.com/2DmGVrPI42