AI में भारत को डर नहीं, भविष्य दिखता है.. पीएम मोदी ने AI Impact Summit में पेश किया MANAV विजन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने AI Impact Summit 2026 में कहा कि भारत AI को अवसर के रूप में देखता है. उन्होंने MANAV विजन पेश कर AI को नैतिक, सुरक्षित, समावेशी और मानव-केंद्रित बनाने पर जोर दिया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया AI Impact Summit 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मानव इतिहास का बड़ा बदलाव बताते हुए कहा कि भारत इसे डर नहीं, बल्कि अवसर के रूप में देखता है. उन्होंने अपने भाषण में कहा कि AI आने वाले समय में समाज, अर्थव्यवस्था और रोजगार के स्वरूप को बदल देगा. पीएम ने इस दौरान भारत का MANAV विजन भी पेश किया, जिसका उद्देश्य AI को मानव हित, सुरक्षा और समान विकास के लिए इस्तेमाल करना है.

पूरे ग्लोबल साउथ के लिए गर्व की बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत में AI समिट का आयोजन सिर्फ देश के लिए नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल साउथ के लिए गर्व की बात है. उन्होंने कहा कि इस समिट में दुनिया के 100 से ज्यादा देशों की भागीदारी और युवाओं की बड़ी उपस्थिति यह दिखाती है कि नई पीढ़ी तेजी से AI को अपना रही है. उन्होंने कहा कि भारत में कृषि, सुरक्षा, दिव्यांगजनों की मदद और कई भाषाओं से जुड़े AI समाधान देश की क्षमता को दिखाते हैं.

मानवता के लिए फायदेमंद साबित हो सके

पीएम मोदी ने AI को मानव इतिहास के बड़े टर्निंग पॉइंट से जोड़ा. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे कभी आग, बिजली और इंटरनेट ने दुनिया बदल दी थी, वैसे ही AI भी समाज में बड़ा परिवर्तन लाएगा. उन्होंने कहा कि AI सिर्फ मशीनों को स्मार्ट नहीं बना रहा, बल्कि इंसानों की क्षमता को भी बढ़ा रहा है. उन्होंने कहा कि आज सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि AI भविष्य में क्या करेगा, बल्कि यह है कि हम आज AI का इस्तेमाल किस तरह करते हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि AI को सही दिशा देना जरूरी है, ताकि यह मानवता के लिए फायदेमंद साबित हो सके.

AI के लिए भारत का MANAV विजन पेश किया

प्रधानमंत्री ने इस दौरान AI के लिए भारत का MANAV विजन पेश किया. उन्होंने बताया कि इसका मकसद AI को नैतिक, जवाबदेह, सुरक्षित, सभी के लिए उपलब्ध और कानून के अनुसार बनाना है. उन्होंने कहा कि डेटा पर अधिकार देश और नागरिकों का होना चाहिए और AI का फायदा सभी तक पहुंचना चाहिए, न कि कुछ लोगों तक सीमित रहना चाहिए. पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले समय में AI के कारण नए तरह के रोजगार पैदा होंगे, लेकिन आज यह बताना मुश्किल है कि वे कैसे होंगे. उन्होंने कहा कि भविष्य का काम इंसानों और मशीनों के साथ मिलकर काम करने का होगा. इसलिए स्किलिंग और रिस्किलिंग पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है.

क्या है MANAV विजन?

M- मोरल एंड एथिकल सिस्टम, AI नैतिक सिद्धांतों पर आधारित हो

A -अकाउंटेबल गवर्नेंस, AI के लिए पारदर्शी नियम और जवाबदेह व्यवस्था हो

N- नेशनल सॉवरेनिटी डेटा पर अधिकार उसी देश और व्यक्ति का हो, जिससे वह जुड़ा है

A- एक्सेसेबल एंड इन्क्लूसिव, AI सभी के लिए सुलभ और समावेशी हो

V- वैल्यूएबल एंड लेजिटिमेट, AI कानूनी भरोसेमंद और सत्यापन योग्य हो

यह भी पढ़ें: India AI Summit में दिखा भारत का टेक पावर, आत्मनिर्भर AI मिशन को मिली रफ्तार

सुरक्षित AI सिस्टम बनाने की जरूरत पर भी जोर

India is not just a part of the AI revolution, but is leading and shaping it. Speaking at the India AI Impact Summit in Delhi.

https://t.co/m14PGy4LvI — Narendra Modi (@narendramodi) February 19, 2026

उन्होंने यह भी कहा कि AI तकनीक तभी ज्यादा फायदेमंद होगी, जब इसे साझा किया जाएगा. भारत का मानना है कि ओपन टेक्नोलॉजी और पारदर्शिता से ही AI को सुरक्षित और बेहतर बनाया जा सकता है. पीएम ने डीपफेक और फर्जी डिजिटल कंटेंट पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि AI से बने कंटेंट पर लेबल और वॉटरमार्क होना चाहिए, ताकि लोग असली और नकली में फर्क कर सकें. साथ ही उन्होंने बच्चों के लिए सुरक्षित AI सिस्टम बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया. अपने संबोधन के अंत में पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग AI में खतरा देखते हैं, लेकिन भारत को इसमें भविष्य नजर आता है. उन्होंने दुनिया को भारत में AI डिजाइन और विकसित करने और मानवता के लिए काम करने का निमंत्रण दिया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से