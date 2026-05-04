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PM Modi Speech: बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद पीएम मोदी का संबोधन, बोले- जनता ने दिखाया भारत लोकतंत्र की जननी क्यों है

PM Modi Speech: बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है और उन्होंने कहा है कि जनता ने दुनिया को दिखा दिया है कि हमारा भारत लोकतंत्र की जननी क्यों है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : May 04, 2026, 08:09 PM IST

PM Modi Speech: बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद पीएम मोदी का संबोधन, बोले- जनता ने दिखाया भारत लोकतंत्र की जननी क्यों है

PM Modi Speech

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PM Modi Speech: तमिलनाडु, असम, केरल, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल के रिजल्ट सामने आ गए हैं, जिसके बाद वेस्ट बंगाल में सत्ताधारी की सरकार ढह गई है और भाजपा ने पहली बार अपनी सरकार बना ली है. बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है और उन्होंने कहा है कि जनता ने दुनिया को दिखा दिया है कि हमारा भारत लोकतंत्र की जननी क्यों है. आइए जानते हैं कि पीएम मोदी और क्या बोले हैं. 

बंगाल में ऐतिहासित जीत के बाद क्या बोले पीएम मोदी

पीएम नरेंद्र मोदी ने वेस्ट बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद कहा, "इन पांच राज्यों की जनता ने दुनिया को दिखा दिया है कि हमारा भारत लोकतंत्र की जननी क्यों है. आज न केवल भारत का लोकतंत्र जीता, बल्कि संविधान भी जीता. आज हमारे संवैधानिक संगठन और हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं विजयी हुई हैं. पश्चिम बंगाल में लगभग 93% मतदान अपने आप में ऐतिहासिक है."

उन्होंने आगे कहा, "पिछले साल, 14 नवंबर को, जब बिहार चुनाव नतीजे घोषित हुए थे, तो मैंने इसी स्थान से, भाजपा मुख्यालय से, आप सभी से कहा था कि गंगा बिहार से आगे गंगासागर तक बहती है. और आज बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगासागर तक कमल खिल गया है. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल। आज, गंगा के आसपास बसे इन राज्यों में भाजपा और एनडीए सत्ता में हैं."

प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर कहा, 2013 में, जब भाजपा ने मुझे अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया और जब मैं नामांकन दाखिल करने के लिए काशी गया और पत्रकारों से घिर गया, तो मेरे हृदय से एक आवाज़ निकली. मैंने कहा, मैं यहां अपनी मर्जी से नहीं आया हूं, न ही किसी ने मुझे भेजा है. मां गंगा ने मुझे बुलाया है. गंगा के साथ-साथ हमें ब्रह्मपुत्र का भी आशीर्वाद मिला है. मां कामाख्या ने भी हमें आशीर्वाद दिया है. असम की जनता ने लगातार तीसरी बार भाजपा और एनडीए पर अपना विश्वास जताया है. ये एक हैट्रिक है."

कांग्रेस को लेकर दी बयान

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है. कांग्रेस जनता की नब्ज को समझ नहीं पाई है. न ही वो आकांक्षाओं की राजनीति को समझती है. तमिलनाडु, बंगाल और केरल में लोगों ने सरकारों को इसलिए सत्ता से बाहर कर दिया, क्योंकि वो विभाजनकारी राजनीति कर रही थीं.

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