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Video: पीएम मोदी ने खेला फुटबॉल, गोल करने के बाद ऐसे किया सेलिब्रेट, साथी खिलाड़ी भी हो गए खुश

दो दिवसीय सिक्किम दौरे के दौरान पीएम मोदी मंगलवार सुबह गंगटोक के एक फुटबॉल मैदान में स्थानीय युवाओं के साथ मैच खेलते नजर आए.

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Gaurav Barar

Updated : Apr 28, 2026, 12:20 PM IST

Video: पीएम मोदी ने खेला फुटबॉल, गोल करने के बाद ऐसे किया सेलिब्रेट, साथी खिलाड़ी भी हो गए खुश
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पश्चिम बंगाल में चुनावी घमासान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक नया और दिलचस्प अंदाज देखने को मिला है. बंगाल विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का प्रचार थमते ही पीएम मोदी पड़ोसी राज्य सिक्किम पहुंचे, जहां उनकी 'फुटबॉल डिप्लोमेसी' ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

पीएम मोदी का फुटबॉल प्रेम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय सिक्किम दौरे पर हैं. मंगलवार (28 अप्रैल 2026) की सुबह गंगटोक में कुछ अलग ही नजारा था. पीएम मोदी अचानक युवाओं के बीच फुटबॉल के मैदान में जा पहुंचे. उन्होंने न केवल युवाओं से मुलाकात की, बल्कि खुद मैदान पर उतरकर फुटबॉल भी खेली.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो शेयर करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा, "सिक्किम में अपने युवा मित्रों के साथ गंगटोक की सुहानी सुबह में फुटबॉल खेलने जैसा कुछ नहीं." मैदान पर गोल करने के बाद पीएम मोदी का सेलिब्रेशन और युवाओं के साथ उनकी बॉन्डिंग की तस्वीरें इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

 

 

'फुटबॉल' के जरिए बंगाल साधने की रणनीति?

राजनीतिक विश्लेषक पीएम मोदी के इस कदम को महज एक खेल नहीं, बल्कि संकेत की राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं. इसके पीछे की मुख्य वजह पश्चिम बंगाल है. सिक्किम की तरह पश्चिम बंगाल में भी फुटबॉल एक धर्म की तरह माना जाता है. कोलकाता को भारतीय फुटबॉल का मक्का कहा जाता है.

बंगाल में मोहन बागान और ईस्ट बंगाल जैसे क्लबों का क्रेज हर घर में है. वहां गांव-गांव तक फुटबॉल क्लबों का जाल बिछा है. बंगाल में चुनाव प्रचार थम चुका है, ऐसे में सीधे तौर पर कुछ न कहते हुए भी फुटबॉल के मैदान से दी गई यह दस्तक बंगाल के युवाओं और खेल प्रेमियों के दिल तक पहुंचने की एक सोची-समझी रणनीति मानी जा रही है.

रोड शो और सौगातों की बौछार

फुटबॉल के मैदान से इतर, पीएम मोदी का यह दौरा सिक्किम के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है. दौरे के पहले दिन सोमवार को उन्होंने गंगटोक की सड़कों पर एक विशाल रोड शो किया, जिसमें भारी जनसैलाब उमड़ा. लोग अपने प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए सड़कों के दोनों ओर घंटों इंतजार करते दिखे.

दौरे की मुख्य बातें

पीएम मोदी सिक्किम के भारत में विलय के 51 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं. इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री लगभग 4,000 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत और विशेषकर सिक्किम में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को मजबूत करना है.

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