PM Modi ने मुफ्त बिजली योजना पर दी गुड न्यूज, 1 महीने में  हुए इतने रजिस्ट्रेशन 

पीएम नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी सूर्य घर योजना को देशवासियों से खूब प्यार मिल रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर किए एक पोस्ट में बताया कि योजना के लॉन्च होने के महज एक महीने के अंदर ही एक करोड़ परिवारों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया है. बता दें कि राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा के मौके पर प्रधानमंत्री ने मुफ्त बिजली योजना की घोषणा की थी. पीएम ने पूरे भारत में एक करोड़ घरों को सौर ऊर्जा की सुविधा देने का ऐलान किया था.

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस योजना के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पीएम सूर्य घर योजना के लिए देश भर में रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है. असम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में अब तक 5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं. अब तक जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो तुरंत कराएं.

Outstanding news!



In about a month since it was launched, over 1 crore households have already registered themselves for the PM-Surya Ghar: Muft Bijli Yojana.



Registrations have been pouring in from all parts of the nation. Assam, Bihar, Gujarat, Maharashtra, Odisha, Tamil…