Somnath Tample: हाथ में त्रिशूल, माथे पर त्रिपुंड... सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में कुछ यूं नजर आए PM मोदी, शौर्य यात्रा में लेंगे भाग

पीएम मोदी रविवार को शौर्य यात्रा में शामिल होंगे, जो सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति देने वाले अनगिनत योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आयोजित की जाएगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर हैं. वह शनिवार को 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' में शामिल होने के लिए पहुंचे. जहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया. पीएम मोदी ने शाम को ओंकार मंत्र का जाप किया. इस दौरान एक मेगा ड्रोन शो दिखाया गया, जिसनें भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया. प्रधानमंत्री ने खुशी जताते हुए इसे भारतीय सभ्यता की हिम्मत का एक गौरवशाली प्रतीक बताया.

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा, "सोमनाथ में आकर बहुत अच्छा लग रहा है, जो हमारी सभ्यता की हिम्मत का एक गौरवशाली प्रतीक है. यह यात्रा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के दौरान हुई है, जब पूरा देश सन् 1026 में सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले हमले के हजार साल पूरे होने पर एक साथ आया है. गर्मजोशी से स्वागत के लिए लोगों का आभारी हूं."

'महादेव की जय' के नारे से गूंजा सोमनाथ

पीएम मोदी ने माथे पर त्रिपुंड लगाया और हाथ में त्रिशूल उठाया. इस दौरान सोमनाथ 'महादेव की जय' के नारे गूंजने लगे. इसके बाद वह सोमनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना में शामिल हुए. मंदिर परिसर में ड्रोन का आयोजन किया गया. जिसमें सोमना टेंपल का 100 साल के इतिहास की झलक दिखाई गई.

दरअसल, पीएम मोदी 10-11 जनवरी को गुजरात के सोमनाथ की यात्रा पर हैं. यह कार्यक्रम सोमनाथ मंदिर पर प्रथम आक्रमण के बाद से अटूट भावना और सभ्यतागत निरंतरता के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है.

#WATCH | Gujarat | Fireworks illuminate the night sky above Somnath Temple as the 72-hour 'Aum' chanting continues in the background during the ongoing Somnath Swabhiman Parv.



PM मोदी का 11 जनवरी का शेड्यूल

पीएम मोदी रविवार की सुबह लगभग 9.45 बजे शौर्य यात्रा में भाग लेंगे. यह एक औपचारिक शोभा यात्रा है, जो सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति देने वाले अनगिनत योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आयोजित की जाएगी.

शौर्य यात्रा में 108 घोड़ों का प्रतीकात्मक जुलूस निकलेगा, जो वीरता और बलिदान का प्रतीक होगा. इसके बाद, लगभग 10.15 बजे प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना करेंगे. पीएम मोदी लगभग 11 बजे सोमनाथ में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे और एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे.

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 8 जनवरी से शुरू हुआ और 11 जनवरी 2026 तक चलेगा. सोमनाथ में आयोजित किया जा रहा यह पर्व भारत के उन असंख्य नागरिकों की स्मृति में मनाया जा रहा है, जिन्होंने मंदिर की रक्षा के लिए बलिदान दिया और जो आने वाली पीढ़ियों की सांस्कृतिक चेतना को प्रेरित करते रहेंगे.

