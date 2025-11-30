FacebookTwitterYoutubeInstagram
किरेन रिजिजू ने सर्वदलीय बैठक को पॉजिटिव बताते हुए कहा कि विपक्ष ने SIR समेत कई मुद्दे रखे, हम सबके साथ संवाद कर सदन चलाएंगे

PM Modi ने Christmas और नए साल को लेकर लोगों से की खास अपील, जानें 'मन की बात' की 10 बड़ी बातें

12 राज्यों में चल रही SIR प्रक्रिया पर बड़ा अपडेट, बदली गई तारीखें, ECI ने बढ़ाई डेडलाइन, देखें नया शेड्यूल

Abhishek Sharma ने 52 गेंदों में ठोक दिए 148 रन, टी20 मं 310 रन बनाकर टीम ने रचा इतिहास

दुनिया का पहला शहर कहां बसा था? यहीं से शुरू हुई सभ्यताओं की कहानी

इस आदमी ने Dominos, Pizza Hut को भी दिखा दी औकात, 1000 करोड़ की पिज्जा कंपनी का बना मालिक

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की है पढ़ाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 'मन की बात' के 128वें एपिसोड में देशवासियों से सीधा संवाद किया. इस दौरान उन्होंने आने वाले त्योहारों में देशवासियों से स्वदेशी अपनाने की अपील की है. आइए जानते है कि उन्होंने और क्या कहा है.

भारत

सुमित तिवारी

Updated : Nov 30, 2025, 03:17 PM IST

Pm Modi

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 'मन की बात' के 128वें एपिसोड में देशवासियों से सीधा संवाद किया. इस बार का संबोधन प्रेरणा, गर्व और भविष्य की उम्मीदों से भरा हुआ था. उन्होंने कृषि से अंतरिक्ष, शहद से संस्कृति और खेल से सैन्य शक्ति तक हर क्षेत्र में भारत की नई ऊंचाइयों का जिक्र किया.
पीएम मोदी ने गर्व से बताया कि भारत ने 2024-25 में 357 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का नया कीर्तिमान बनाया है. दस साल पहले की तुलना में 100 मिलियन टन की बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने कहा, "ये सिर्फ आंकड़ा नहीं, अन्नदाताओं की मेहनत और नीतियों का परिणाम है."

उन्होंने इसरो की अनोखी ड्रोन प्रतियोगिता का जिक्र किया, जिसमें युवा मंगल ग्रह जैसी परिस्थितियों में बिना जीपीएस के ड्रोन उड़ा रहे थे. पुणे की एक टीम ने कई बार असफल होने के बाद सफलता पाई. पीएम ने इसे चंद्रयान-2 की असफलता से चंद्रयान-3 की सफलता तक की यात्रा से जोड़ा.

पीएम ने देश के अलग-अलग कोनों से शहद उत्पादन की अनोखी कहानियां सुनाईं- कश्मीर के रामबन का सफेद सुलाई हनी, जिसे जीआई टैग मिला. कर्नाटक के पुत्तुर में 'ग्रामजन्य' संस्था का आधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट, तुमकुरु की शिवगंगा कालंजिया, जो हर सदस्य को दो-दो बी-बॉक्स देती है और नगालैंड की खियामनियांगन जनजाति, जो चट्टानों से शहद निकालने से पहले मधुमक्खियों से 'इजाजत' मांगती है.

 उन्होंने बताया कि 11 साल में शहद उत्पादन दोगुना से ज्यादा (1.5 लाख मीट्रिक टन) और निर्यात तीन गुना बढ़ा. 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र गए पीएम ने बताया कि वो महाभारत अनुभव केंद्र में 3डी, लाइट एंड साउंड शो देखकर वे आनंद विभोर हो गए. ब्रह्म सरोवर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में यूरोप-मध्य एशिया तक के लोग शामिल हुए. पीएम ने पहली बार सऊदी अरब के सार्वजनिक मंच पर गीता प्रस्तुति और लातविया में भव्य गीता महोत्सव का भी जिक्र किया.


द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गुजरात के नवानगर के महाराजा दिग्विजय सिंह ने हजारों पोलिश यहूदी बच्चों को शरण दी थी. पीएम ने बताया कि हाल ही में दक्षिणी इजराइल में उनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ और पिछले साल वारसॉ में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई. उन्होंने बताया, 'दया और करुणा भारत की संस्कृति का मूल है.'

पीएम मोदी ने 2 दिसंबर से शुरू हो रहे चौथे काशी-तमिल संगमम की चर्चा की, जिसकी थीम 'लर्न तमिल – तमिल करकलम्' है। उन्होंने कहा कि विश्व की सबसे पुरानी भाषा तमिल और सबसे प्राचीन शहर काशी का संगम अद्भुत है.

उन्होंने मुंबई में स्वदेशी डिजाइन के आईएनएस माहे को नौसेना में शामिल करने का जिक्र किया. इसका क्रेस्ट केरल-तमिलनाडु की पारंपरिक उरुमी तलवार से प्रेरित है. 4 दिसंबर को नौसेना दिवस पर देशवासियों से नौसेना संग्रहालयों (दीव, गोवा, कोची, पोर्ट ब्लेयर, कारवार, विशाखापट्टनम) घूमने की अपील की.

पीएम मोदी ने उत्तराखंड में औली, मुनस्यारी, चोपता, डेयारा और आदि कैलाश में बढ़ते टूरिज्म की तारीफ की. आदि कैलाश में 14,500 फीट से ऊपर अल्ट्रा मैराथन और विंटर गेम्स का जिक्र करते हुए कहा, "सर्दियों में हिमालय की वादियां जीवनभर याद रहने वाला अनुभव देती हैं.
उन्होंने वोकल फॉर लोकल को जी20 जैसे वैश्विक मंच तक पहुंचाने की बात कही और जी20 में विश्व नेताओं को दिए उपहारों में भारती शिल्प देने का जिक्र किया। उन्होंने क्रिसमस-नए साल की खरीदारी में भी 'वोकल फॉर लोकल' अपनाने की अपील की.

पीएम मोदी ने खेलों में भारत के सुपरहिट महीने के बारे में बात की। उन्होंने महिला क्रिकेट विश्व कप जीत, डेफ-ओलंपिक में 20 मेडल, महिला कबड्डी विश्व कप, ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप (बिना एक मैच हारे), वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में 20 मेडल का जिक्र किया. पीएम ने ब्लाइंड महिला टीम से मुलाकात के बारे में बताते हुए कहा, "ये जीत सिर्फ मैदान की नहीं, हौसले की है।" साथ ही उन्होंने आयरनमैन ट्रायथलन जैसे एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में युवाओं की बढ़ती भागीदारी की सराहना की.

आईएएनएस इनपुट के साथ

