Delhi News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में 12,200 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है. इन परियोजनाओं में कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य और परिवहन को प्राथमिकता दी गई है. पीएम मोदी ने इस मौके पर ‘नमो भारत’ ट्रेन में सफर कर नई तकनीक और यात्री सुविधाओं का जायजा लिया.

साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर

पीएम मोदी ने 13 किमी लंबे साहिबाबाद-न्यू अशोक नगर खंड का उद्घाटन किया. यह दिल्ली-गाज़ियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर का हिस्सा है. इसकी लागत लगभग 4,600 करोड़ रुपये है. यह सुविधा दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा को केवल 40 मिनट में पूरा करने में सक्षम बनाएगी. यात्रियों के लिए यह सेवा शाम 5 बजे से हर 15 मिनट पर उपलब्ध होगी.

दिल्ली मेट्रो फेज-IV का विस्तार

प्रधानमंत्री ने जनकपुरी से कृष्णा पार्क वेस्ट तक 2.8 किमी लंबे मेट्रो खंड का उद्घाटन किया. यह फेज-IV के तहत खुलने वाला पहला सेक्शन है. इस परियोजना पर 1,200 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं और यह पश्चिमी दिल्ली के इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा.

रिठाला-कुंडली कॉरिडोर का शिलान्यास

पीएम मोदी ने 26.5 किमी लंबे रिठाला-कुंडली कॉरिडोर का शिलान्यास किया है. यह कॉरिडोर दिल्ली के रिठाला को हरियाणा के कुंडली से जोड़ेगा. इस परियोजना की लागत 6,230 करोड़ रुपये है और यह उत्तर-पश्चिम दिल्ली और हरियाणा के इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी देगा.

#WATCH | Sahibabad, UP: Prime Minister Narendra Modi met school children as he took a ride in Namo Bharat Train from Sahibabad RRTS Station to New Ashok Nagar RRTS Station.



