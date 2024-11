सोमवार से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया, जो 20 दिसंबर तक चलेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र की शुरुआत में संसद परिसर से देश को संबोधित किया. उन्होंने संसद में चल रही गहमा-गहमी पर निशाना साधते हुए कहा, 'कुछ लोग जिनको जनता ने बार-बार नकारा है, वे संसद के काम को रोकने का प्रयास कर रहे हैं.' पीएम मोदी ने यह टिप्पणी ऐसे समय की जब विपक्षी दलों की तरफ से संसद में हंगामे की उम्मीद जताई जा रही है.

संविधान की 75वीं वर्षगांठ का जिक्र

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में संसद के शीतकालीन सत्र को खास बताया. उन्होंने कहा, 'यह सत्र हमारे संविधान की यात्रा के 75वें साल में प्रवेश कर रहा है, जो लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है.' पीएम मोदी ने यह भी कहा कि देश अब 2025 की ओर देख रहा है और इस साल का अंत 2014 के अंतिम कालखंड के रूप में याद किया जाएगा.

संसद में स्वस्थ चर्चा की आवश्यकता

प्रधानमंत्री ने संसद में स्वस्थ चर्चा की आवश्यकता पर जोर दिया. उनका कहना था कि संविधान निर्माताओं ने संविधान के हर पहलू पर विस्तार से चर्चा की थी और संसद को इस प्रकार की बहस का महत्वपूर्ण हिस्सा बनना चाहिए. उन्होंने सांसदों से अपील की कि वे संसद में अधिक से अधिक योगदान दें और सत्र को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाएं.

नए सांसदों को नहीं मिलता बोलने का मौका

