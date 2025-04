प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर मंगलवार को हाई लेवल मीटिंग की. मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने सेनाध्यक्षों से कहा कि उन्हें आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेने के लिए खुली छूट है. वह प्रतिक्रिया के तरीके, लक्ष्य और समय का निर्णय करें. प्रधानमंत्री ने कहा कि करारा जवाब देना हमारा दृढ़ संकल्प है. मुझे अपने सशस्त्र बलों की क्षमताओं पर पूर्व विश्वास है.

यह मीटिंग प्रधानमंत्री मोदी की आवास पर हुई. जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और वायुसेना अध्यक्ष अमर प्रीति सिंह मौजूद रहे. यह मीटिंग लगभग 90 मिनट चली. जिसमें हमले के बाद पहलगाम की सुरक्षा स्थिति, आंतकियों के खिलाफ ऑपरेशन और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की गई.

सेनाओं की दी खुली छूट

मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने तीनों सेनाओं को एक्शन लेने की पूरी छूट दी. उन्होंने कहा कि आतंकवाद को करारा जवाब देना हमारा दृढ़ संकल्प है. एक्शन का तरीका क्या हो, लक्ष्य कौन से हों और समय क्या हो यह निर्णय सेना करे. ऑपरेशन के लिए सैन्यबलों को पूरी छूट है.

