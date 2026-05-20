PM मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को गिफ्ट की मेलोडी टॉफी, Video इंटरनेट पर मचा रहा धमाल

PM Modi Italy Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से एक बेहद दिलचस्प वीडियो सामने आया है. खुद पीएम मेलोनी ने ये वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर किया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से एक बेहद दिलचस्प और दिल छू लेने वाला वाकया सामने आया है. डिप्लोमेसी के गंभीर माहौल के बीच, पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को भारत की 'मेलोडी' टॉफी गिफ्ट की है. इस अनूठे और हल्के-फुल्के पल का एक वीडियो खुद पीएम मेलोनी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर किया है, जो देखते ही देखते इंटरनेट पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो गया है.

सोशल मीडिया पर लोग भारत और इटली के इन दोनों शीर्ष नेताओं की इस केमिस्ट्री को खूब पसंद कर रहे हैं. जॉर्जिया मेलोनी द्वारा साझा किए गए वीडियो में दोनों नेताओं के बीच की बेहतरीन बॉन्डिंग साफ नजर आ रही है.

पीएम मोदी ने गिफ्ट में दी मेलोडी टॉफी

वीडियो में पीएम मेलोनी बेहद खुश नजर आ रही हैं और मुस्कुराते हुए कह रही हैं, "प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे एक बहुत ही शानदार और प्यारा गिफ्ट दिया है, जो कि एक बहुत ही स्वादिष्ट टॉफी है." इसके तुरंत बाद, पीएम मोदी खुद मुस्कुराते हुए इस चॉकलेट ब्रांड का नाम लेते हैं- 'मेलोडी'.

पीएम मोदी के मुंह से यह सुनते ही दोनों नेता खुलकर हंस पड़ते हैं. दरअसल, सोशल मीडिया पर काफी समय से इन दोनों नेताओं के नामों को मिलाकर 'मेलोडी' हैशटैग ट्रेंड करता रहा है. ऐसे में पीएम मोदी द्वारा मेलोनी को असलियत में 'मेलोडी' टॉफी गिफ्ट करना इस मुलाकात का सबसे यादगार पल बन गया है.

Thank you for the gift pic.twitter.com/7ePxbJwPbA — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 20, 2026

डिनर के बाद कोलोसियम की सैर

इस अनोखे गिफ्ट से पहले, रोम पहुंचने पर पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के बीच एक खास डिनर का आयोजन किया गया था. इस दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तार से बात हुई. डिनर के बाद, दोनों नेताओं ने रोम के ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध स्मारक 'कोलोसियम' का दौरा किया.

खास बात यह रही कि पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने कोलोसियम तक की यात्रा एक ही कार में बैठकर की. अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में इसे कार डिप्लोमेसी के रूप में देखा जा रहा है, जिसका इस्तेमाल पीएम मोदी अक्सर विदेशी नेताओं के साथ व्यक्तिगत और मजबूत संबंध बनाने के लिए करते हैं. एक साथ कार में सफर करने से दोनों नेताओं को औपचारिक बैठकों से इतर अनौपचारिक और गहरी बातचीत करने का मौका मिला.

'रोम में आपका स्वागत है, माई फ्रेंड'

पीएम मोदी ने इस खूबसूरत मुलाकात की कुछ तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा कीं. उन्होंने लिखा, "रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मेलोनी से डिनर पर मिलने का शानदार अवसर मिला. इसके बाद हमने प्रतिष्ठित कोलोसियम का संयुक्त दौरा किया. हमने कई महत्वपूर्ण वैश्विक और द्विपक्षीय विषयों पर अपने विचार साझा किए."

दूसरी तरफ, मेजबान प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी पीएम मोदी का बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया. उन्होंने कोलोसियम के सामने पीएम मोदी के साथ अपनी एक बेहद खूबसूरत तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, "रोम में आपका स्वागत है, माई फ्रेंड." दोनों देशों के नेताओं की इस गर्मजोशी और मेलोडी टॉफी के इस मजेदार वाकये ने भारत-इटली के रिश्तों में एक नया और दोस्ताना अध्याय जोड़ दिया है.