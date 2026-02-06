FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

परीक्षा पे चर्चा में PM Modi ने दिए स्ट्रेस मैनेजमेंट टिप्स, बोले- 'प्रधानमंत्री हूं, फिर भी लोग मुझे सिखाते हैं काम कैसे करना है'

'परीक्षा पे चर्चा' में पीएम मोदी ने छात्रों को 'स्वयं की शैली' पर भरोसा करने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि दूसरों की सुनें, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर ही पढ़ाई का पैटर्न चुनें.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Feb 06, 2026, 12:21 PM IST

परीक्षा पे चर्चा में PM Modi ने दिए स्ट्रेस मैनेजमेंट टिप्स, बोले- 'प्रधानमंत्री हूं, फिर भी लोग मुझे सिखाते हैं काम कैसे करना है'

Pariksha Pe Charcha 2026

PM मोदी का 'सक्सेस मंत्र': 'सुनें सबकी, पर करें अपने मन की', प्रधानमंत्री ने बताया परीक्षा के दबाव से जीतने का फॉर्मूला
बोर्ड परीक्षाओं के तनावपूर्ण माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर छात्रों का हौसला बढ़ाया. 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम के दौरान उन्होंने छात्रों को जीवन का एक ऐसा फलसफा दिया, जो न केवल परीक्षाओं में बल्कि पूरी जिंदगी काम आता है. उन्होंने जोर देकर कहा कि हर छात्र की अपनी एक विशिष्ट शैली होती है, जिसे दूसरों के कहने पर अचानक नहीं बदलना चाहिए.

'आपकी शैली, आपकी गति': भ्रम से बाहर निकलने का रास्ता

कार्यक्रम के दौरान गुजरात की एक छात्रा ने एक व्यावहारिक समस्या प्रधानमंत्री के सामने रखी. उसने पूछा कि परीक्षा के समय शिक्षक एक अलग तरीका बताते हैं और माता-पिता कुछ और, जबकि छात्र का अपना एक अलग पैटर्न होता है. इस दुविधा पर पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह स्थिति केवल छात्रों के साथ नहीं, बल्कि उनके साथ भी होती है. उन्होंने कहा, "मैं प्रधानमंत्री हूं, फिर भी लोग मुझे अलग-अलग तरीके से काम करने की सलाह देते हैं."

भोजन के पैटर्न से समझाया जीवन का दर्शन

प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही सरल और सटीक उदाहरण के जरिए अपनी बात रखी. उन्होंने कहा, "जब एक परिवार साथ बैठकर खाना खाता है, तो गौर कीजिए कि हर किसी का तरीका अलग होता है. कोई पहले सब्जी खाता है, कोई दाल से शुरू करता है, तो कोई सब कुछ मिलाकर खाता है. हर व्यक्ति अपने पैटर्न के हिसाब से खाने का आनंद लेता है." इसी तरह, पढ़ाई में भी जब छात्र अपने सहज तरीके का पालन करता है, तो उसे बेहतर परिणाम मिलते हैं.

खुद पर भरोसा और अनुभव का महत्व

पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि दुनिया में हर किसी की कार्यक्षमता अलग समय पर चरम पर होती है. उन्होंने कहा, "कुछ छात्र ब्रह्म मुहूर्त (सुबह) में अच्छी पढ़ाई करते हैं, तो कुछ देर रात तक जागकर एकाग्र हो पाते हैं. आपको अपने पैटर्न पर भरोसा होना चाहिए." उन्होंने सलाह दी कि दूसरों की राय जरूर सुनें, लेकिन उसे अपनी जीवनशैली का हिस्सा तभी बनाएं जब आपका अपना अनुभव कहे कि यह आपके लिए फायदेमंद है.

'परीक्षा पे चर्चा' के बदलावों का दिया उदाहरण

प्रधानमंत्री ने खुद का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे उन्होंने समय के साथ इस कार्यक्रम के स्वरूप में बदलाव किए हैं. उन्होंने कहा कि शुरू में यह कार्यक्रम एक अलग तरह का था, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने इसमें छात्रों के साथ सीधा संवाद और राज्यों के हिसाब से बदलाव किए. उन्होंने नई चीजें तो सीखीं, लेकिन अपना 'मूल तरीका' और अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ा.

