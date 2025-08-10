3 और नई वंदे भारत का शुभारंभ, पीएम मोदी ने बेंगलुरु में एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 10 अगस्त को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन पर तीन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई .

प्रधानमंत्री मोदी आज बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन करेंगे और आर.वी. रोड (रागीगुड्डा) से इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो की सवारी भी करेंगे.

आरवी रोड (रागीगुड्डा) से बेंगलुरु के बोम्मासंद्रा तक येलो लाइन मेट्रो फेज-2 परियोजना का हिस्सा है और इसकी लंबाई 19 किलोमीटर से ज़्यादा है और इसमें 16 स्टेशन हैं. इस परियोजना की लागत लगभग 7,160 करोड़ रुपये है. इस येलो लाइन के खुलने से, बेंगलुरु में मेट्रो का परिचालन नेटवर्क 96 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाएगा और इस क्षेत्र की एक बड़ी आबादी को सेवा प्रदान करेगा.

प्रधानमंत्री 15,610 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली बेंगलुरु मेट्रो चरण-3 परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे. इस परियोजना की कुल लंबाई 44 किलोमीटर से अधिक होगी और इसमें 31 एलिवेटेड स्टेशन होंगे. यह बुनियादी ढांचा परियोजना शहर की बढ़ती परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करेगी और आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक और शैक्षणिक क्षेत्रों की ज़रूरतों को पूरा करेगी.

प्रधानमंत्री मोदी रविवार सुबह बेंगलुरु पहुंचे जहां कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उनका स्वागत किया. इस बीच, कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कहा कि नई येलो लाइन मेट्रो का उ‌द्घाटन जनता के लिए एक "सपना सच होने" जैसा है.

विजयेंद्र ने कहा कि नई मेट्रो लाइन से बेंगलुरू के दक्षिणी जिलों के आठ लाख से अधिक लोगों को लाभ होगा.

भाजपा नेता ने एएनआई को बताया, "न केवल बेंगलुरु, बल्कि पूरा कर्नाटक, कर्नाटक के लोग, प्रधानमंत्री के आगमन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. यह लाखों बेंगलुरुवासियों के लिए एक सपने के सच होने जैसा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेट्रो येलो लाइन का उद्घाटन करने के लिए यहाँ आएंगे, जिससे बेंगलुरु के दक्षिणी जिलों के आठ लाख से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा.