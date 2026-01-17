FacebookTwitterYoutubeInstagram
आज PM Modi पहली स्लीपर वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, जानिए किराया, रूट, स्टॉपेज और लग्जरी सुविधाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं. ये ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी (कामाख्या) के बीच चलेगी. आइए जातने इस ट्रेन की टॉप स्पीड और सुविधाओं के बारे में.

सुमित तिवारी

Updated : Jan 17, 2026, 12:04 PM IST

आज PM Modi पहली स्लीपर वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, जानिए किराया, रूट, स्टॉपेज और लग्जरी सुविधाएं

भारतीय रेल इतिहास में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं. ये ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी (कामाख्या) के बीच चलेगी और लंबी दूरी की यात्रा को तेज, आरामदायक और सुविधाजनक बनाएगी. 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली यह पूरी तरह एसी ट्रेन लग्जरी बर्थ, हाई-स्पीड वाई-फाई, सीसीटीवी, ऑटोमैटिक डोर और फायर सेफ्टी जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस है.

ट्रेन में मिलेगी फ्लाट सी सुविधा

गौरतलब है बीत कई दिनों से इस ट्रेन का परीक्षण किया जा रहा था. इस ट्रेन में केवल कंफर्म टिकट वाले यात्री सफर कर सकेंगे. कम किराए में फ्लाइट जैसा अनुभव देने वाली यह ट्रेन भारतीय रेलवे के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. आपको बता दें कि ये ट्रेन रोज मालदा टाउन स्टेशन से दोपहर 1 बजे प्रस्थान करेगी और अलुआबाड़ी रोड जंक्शन, न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन, जलपाईगुड़ी जंक्शन, न्यू कूचबिहार, न्यू अलीपुरद्वार, न्यू बोंगईगांव जंक्शन, रंगिया जंक्शन होते हुए कामाख्या जंक्शन रात 10 बजकर 45 मिनट पर पहुंचेगी. 

दुल्हन सी सजी पहली स्पीपर वंदे भारत

देश की पहली और नई स्पीपर वंदे भारत अपनी पहली यात्रा के लिए दुल्हन सी सज कर तैयार है. प्रधानमंत्री मोदी इस ट्रेन को करीब 1 बजे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को 180 किमी प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि, रूट की सुरक्षा और पटरियों की क्षमता के अनुसार इसे 130-160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जाएगा, जो इसे इस रूट की सबसे तेज ट्रेन बनाएगा.

