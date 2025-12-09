IndiGo संकट पर PM मोदी की दो टूक, बोले- नियम जनता को परेशान करने वाले नहीं होने चाहिए

भारत
इंडिगो की लगातार देरी और कैंसिल होती फ्लाइट्स पर पीएम मोदी ने कहा कि कोई भी नियम जनता के लिए बोझ नहीं होना चाहिए. उड्डयन मंत्रालय ने भी बड़े एयरपोर्ट्स पर अधिकारियों को भेजकर हालात की जांच तेज कर दी है.
इंडिगो की फ्लाइट्स पिछले कई दिनों से लगातार देरी और कैंसिल होने के कारण यात्रियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. आठ दिन से हालात सुधर नहीं रहे, जिससे एयरपोर्ट्स पर अफरा-तफरी जैसी स्थिति बन गई है. इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए साफ कहा कि देश में कोई भी ऐसा नियम या प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, जो जनता को बेवजह परेशानी दे. पीएम का यह बयान इंडिगो पर बढ़ते दबाव के बीच बेहद अहम माना जा रहा है.
दरअसल, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो लगातार आठ दिनों से ऑपरेशनल गड़बड़ियों से जूझ रही है. बड़े एयरपोर्ट्स पर सुबह से रात तक यात्रियों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं, जबकि कई लोग अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट्स भी मिस कर चुके हैं. सोशल मीडिया पर भी शिकायतों की बाढ़ आई हुई है. इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सांसदों की बैठक में इस संकट पर दो टूक टिप्पणी की. बैठक की जानकारी साझा करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि पीएम मोदी ने कहा कि देश में किसी भी तरह का सुधार या नियम जनता की सुविधा को केंद्र में रखकर बनाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद सिस्टम को सरल बनाना है, और ऐसे प्रावधान बिल्कुल नहीं होने चाहिए जो आम लोगों की जिंदगी में उलझन पैदा करें. पीएम मोदी ने सांसदों से यह भी कहा कि तेज और प्रभावी प्रशासन देने की दिशा में सबको मिलकर काम करना चाहिए.
#WATCH | दिल्ली: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने NDA संसदीय दल की बैठक के बाद कहा, "...प्रधानमंत्री मोदी ने सभी NDA सांसदों को देश के लिए और अपने संसदीय क्षेत्र के लिए, राज्य के लिए क्या-क्या करना है, उसके लिए मार्गदर्शन दिया है...प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों की जिंदगी… pic.twitter.com/oU3Lr8r0SH— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 9, 2025
इंडिगो की परेशानी को लेकर बढ़ती आलोचना को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी सक्रिय हो गया है. मंत्रालय ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अलग-अलग एयरपोर्ट्स का दौरा करने का निर्देश दिया है ताकि वास्तविक स्थिति को समझा जा सके. मंत्रालय के अधिकारी आने वाले दिनों में मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, पुणे, गोवा और गुवाहाटी जैसे व्यस्त एयरपोर्ट्स पर जाकर यात्रियों और एयरलाइन दोनों से बातचीत करेंगे. अधिकारियों को यह भी कहा गया है कि वे यात्रियों को हो रही दिक्कतों की वजहों की रिपोर्ट तैयार करें और यह पता लगाएं कि समस्या स्टाफ की कमी, तकनीकी खामियों या किसी अन्य आंतरिक वजह से पैदा हुई है. मंत्रालय का फोकस यह सुनिश्चित करना है कि आने वाले दिनों में यात्रियों को कम से कम परेशानी हो और उड़ान संचालन सामान्य हों.
