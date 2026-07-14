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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

Essel ग्रुप के चेयरमैन डॉ सुभाष चंद्रा के पिता के निधन पर PM मोदी ने जताया शोक

एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता श्री नंद किशोर गोयनका का 96 वर्ष की उम्र में सोमवार को निधन हो गया.

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Gaurav Barar

Updated : Jul 14, 2026, 12:29 PM IST

Essel ग्रुप के चेयरमैन डॉ सुभाष चंद्रा के पिता के निधन पर PM मोदी ने जताया शोक

पीएम मोदी ने श्री नंद किशोर गोयनका के निधन पर शोक जताया

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एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता श्री नंद किशोर गोयनका का सोमवार (13 जुलाई 2026) को निधन हो गया था. उन्होंने 96 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली. बुधवार सुबह अग्रोहा के गोयनका उद्यान में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. श्री नंद किशोर गोयनका के निधन पर पीएम मोदी ने शोक जताया है. 

अपने शोक संदेश में पीएम मोदी ने लिखा कि श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन के बारे में जानकर गहरा दुःख हुआ. डॉ. सुभाष चंद्रा जी इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं आपके व पूरे परिवार के साथ हैं. प्रेरणादायी व्यक्तित्व के धनी श्री नंद किशोर गोयनका जी ने अपने दशकों लंबे सार्वजनिक जीवन में परिषम को सर्वोच्च स्थान दिया. पारिवारिक व्यवसाय के मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने अपने आदर्शों और कर्मनिष्ठा से समूह की यात्रा में योगदान दिया. 

पीएम मोदी ने शोक संदेश में क्या लिखा?

पीएम मोदी ने आगे लिखा कि उन्होंने न केवल व्यावसायिक परंपराओं को समृद्ध किया, बल्कि समाज के प्रति अपने दायित्वों का भी पूरी निष्ठा से निर्वहन किया. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेवा, संगठन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित उनका जीवन सादगी और लोक कल्याण की भावना का उदाहरण रहा. 

pm modi letter

'उनसे कई बार मिलना मेरा सौभाग्य रहा'

पीएम मोदी ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे उनसे कई बार मिलने का अवसर मिला और उनका आत्मीय व्यवहार सदैव मेरी स्मृति में रहेगा. उनका जाना समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है. श्री नंद किशोर गोयनका जी आज हमारे बीच नहीं हैं पर उनका भरपूर जीवन आने वाली पीड़ियों का मार्गदर्शन करेगा. उनका बेह, स्मृतियां व शिक्षाएं सदैव परिवार के साथ रहेंगी. ईश्वर से प्रार्थना है कि वह आपके परिवार व शुभचिंतकों को यह दुःख सहन करने की शक्ति व धैर्य प्रदान करें, ॐ शान्ति.

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