झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की 43 सीटों पर आज मतदान हो रहा है. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर में एक रैली को संबोधित किया. पीएम मोदी ने कहा कि मैं वादा करता हूं कि चुनाव के बाद झारखंड में बनने वाली बीजेपी-NDA सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होऊंगा. उन्होंने कहा कि JMM-कांग्रेस ने आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया.

पीएम मोदी ने कहा, 'झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) और कांग्रेस ने मिलकर आपका जल लूटा, जंगल लूटा, जमीन लूटी, बालू-गिट्टी लूटा, कोयला लूटा और आपके बच्चों की सरकारी नौकरी लूटकर अपने चहेतों को दे दी. जो लूटा गया वो सब आपके हक का था.' एससी-एसटी और ओबीसी की अधिक आबादी वाले राज्यों से कांग्रेस का सफाया हो गया है. अब वह उप-जातियों को हमारे खिलाफ खड़ा कर रही है.

#WATCH | In Deoghar, Jharkhand, PM Modi says, "I promise that I will visit Jharkhand again after the election results and attend the oath ceremony of the BJP-NDA govt here." pic.twitter.com/MZRpbvrOoy