पीएम मोदी ने लेख में लिखा कि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी अब विरोध पक्ष के बजाय 'अवरोध पक्ष' बनती जा रही है.

PM मोदी के लेख में नेहरू सरकार के पहले संशोधन और इमरजेंसी का जिक्र

लेख में पीएम मोदी ने अनुच्छेद 356 के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए

संविधान दिवस के मौके पर 26 नवंबर (गुरुवार) को पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का आरक्षण कम करके मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है. पीएम मोदी ने इसे संविधान निर्माताओं और डॉ. भीमराव आंबेडकर की सोच के खिलाफ बताया. उन्होंने संसद में विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष अब 'विरोध पक्ष' के बजाय 'अवरोध पक्ष' बनता जा रहा है.

प्रधानमंत्री ने 26 नवंबर को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित एक लेख में ये बातें कहीं. इस दौरान उन्होंने महिला आरक्षण बिल, संविधान संशोधनों, आपातकाल, अनुच्छेद 356 और जम्मू-कश्मीर से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों का भी जिक्र किया.

OBC आरक्षण घटाकर मुस्लिम कोटा देने का आरोप

पीएम मोदी ने लेख में लिखा कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी OBC आरक्षण कम करके मुस्लिम आरक्षण लागू करना चाहती है. उन्होंने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि संविधान निर्माताओं और खासकर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर इसके पूरी तरह खिलाफ थे. उनके इस बयान में कांग्रेस का नाम सीधे नहीं लिया, लेकिन उनके आरोप का इशारा कांग्रेस की ओर माना जा रहा है. उन्होंने कहा कि विपक्ष ऐसा एजेंडा आगे बढ़ा रहा है, जिसे संविधान बनाने वालों ने कभी स्वीकार ही नहीं किया था.

महिला आरक्षण बिल पर भी कांग्रेस को घेरा

प्रधानमंत्री ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर भी विपक्ष को निशाने पर लिया. उन्होंने आरोप लगाया कि इसी साल संसद में महिलाओं को विधायी संस्थाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने वाला विधेयक विपक्ष की वजह से पारित नहीं हो सका. अप्रैल 2026 में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक लोकसभा में जरूरी दो-तिहाई बहुमत हासिल नहीं कर पाया था. इस विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का प्रस्ताव था. इसे परिसीमन की प्रक्रिया से जोड़ने पर विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई थी. पीएम मोदी ने कहा कि वह देश की महिलाओं को भरोसा दिलाते हैं कि उन्हें न्याय दिलाने के संकल्प को कोई ताकत नहीं रोक सकती.

विपक्ष को बताया 'अवरोध पक्ष

पीएम मोदी ने संसद में विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी स्पष्ट है, लेकिन देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी अब विरोध पक्ष के बजाय 'अवरोध पक्ष' बनती जा रही है. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बाधित करना संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाने का विकल्प नहीं हो सकता. प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर संसद की कार्यवाही में रुकावट डालने का भी आरोप लगाया.

नेहरू सरकार के पहले संशोधन का भी जिक्र

पीएम मोदी ने लेख में कांग्रेस के शासनकाल में किए गए संविधान संशोधनों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने 1951 के पहले संविधान संशोधन और 1975 में आपातकाल के दौरान लाए गए 42वें संशोधन का जिक्र किया. आरोप लगाया कि पहले संविधान संशोधन के जरिए नागरिकों की मौलिक स्वतंत्रताओं को सीमित किया गया. वहीं, 42वें संशोधन से न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रभावित हुई. उन्होंने युवाओं से 38वें और 39वें संविधान संशोधनों का अध्ययन करने की अपील भी की.

अनुच्छेद 356 के इस्तेमाल पर भी उठाए सवाल

पीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकारों ने अनुच्छेद 356 का बार-बार इस्तेमाल करके चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त किया. उन्होंने दावा किया कि एक राजनीतिक दल ने इस प्रावधान का करीब 100 बार इस्तेमाल किया. जम्मू-कश्मीर का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने अनुच्छेद 370 और 35A पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि इन प्रावधानों के कारण वहां 70 साल से ज्यादा समय तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC और महिलाओं को संविधान के पूरे अधिकार नहीं मिल पाए. उनके मुताबिक, 2019 में इन प्रावधानों में बदलाव के बाद स्थिति बदली

50 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर आने का दावा

लेख में पीएम ने सामाजिक और आर्थिक न्याय के मुद्दे पर सरकार की उपलब्धियां भी गिनाईं. उन्होंने विश्व बैंक की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि भारत में करीब 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, मुद्रा योजना और पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं का जिक्र किया. पीएम ने कहा कि संविधान आम नागरिकों को सम्मान और बेहतर जीवन का अवसर देने का आधार है.

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