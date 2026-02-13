FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
बांग्लादेश चुनाव में BNP की प्रचंड जीत, PM मोदी ने फोन कर तारिक रहमान को दी शुभकामनाएं, जानें बातचीत की बड़ी बातें

बांग्लादेश चुनाव में BNP की प्रचंड जीत, PM मोदी ने फोन कर तारिक रहमान को दी शुभकामनाएं, जानें बातचीत की बड़ी बातें

दिल्ली में SC-ST बस्तियों को CM रेखा गुप्ता का बड़ा तोहफा, 85 करोड़ की 146 परियोजनाओं की शुरुआत

दिल्ली में SC-ST बस्तियों को CM रेखा गुप्ता का बड़ा तोहफा, 85 करोड़ की 146 परियोजनाओं की शुरुआत

Zee 24 Ghanta Ananya Samman 2026: गुमनाम चेहरों को मिलेगी नई पहचान, दुनिया की तस्वीर बदलने वाले होंगे सम्मानित

Zee 24 Ghanta Ananya Samman 2026: गुमनाम चेहरों को मिलेगी नई पहचान, दुनिया की तस्वीर बदलने वाले होंगे सम्मानित

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Attention Span: बार-बार भटकता है ध्यान? कैसे पहचाने 'फोकस टाइम' ठीक है या नहीं 

Attention Span: बार-बार भटकता है ध्यान? कैसे पहचाने 'फोकस टाइम' ठीक है या नहीं

India AI Impact Summit 2026 क्या है? जहां जुटेंगे टेक जगत के दिग्गज, जानिए क्यों खास है यह मेगा इवेंट

India AI Impact Summit 2026 क्या है? जहां जुटेंगे टेक जगत के दिग्गज, जानिए क्यों खास है यह मेगा इवेंट

Friday OTT Release: ओटीटी पर दिखेगा शैतानी साया! 'द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स' से 'कोहरा 2' के सस्पेंस तक, आज रिलीज हुईं ये 8 फिल्में

Friday OTT Release: ओटीटी पर दिखेगा शैतानी साया! 'द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स' से 'कोहरा 2' के सस्पेंस तक, आज रिलीज हुईं ये 8 फिल्में

Homeभारत

भारत

बांग्लादेश चुनाव में BNP की प्रचंड जीत, PM मोदी ने फोन कर तारिक रहमान को दी शुभकामनाएं, जानें बातचीत की बड़ी बातें

Bangladesh Election 2026: बांग्लादेश में BNP ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है. इस जीत के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को फोन कर बधाई दी. उन्होंने बातचीत में कहा कि बांग्लादेश के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए वे रहमान को शुभकामनाएं देते हैं.

Latest News

राजा राम

Updated : Feb 13, 2026, 05:17 PM IST

बांग्लादेश चुनाव में BNP की प्रचंड जीत, PM मोदी ने फोन कर तारिक रहमान को दी शुभकामनाएं, जानें बातचीत की बड़ी बातें

पीएम मोदी, तारिक रहमान 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Bangladesh Election 2026: बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने जबरदस्त जीत दर्ज करते हुए स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है. 299 सीटों में से 209 सीटें जीतकर पार्टी ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को काफी पीछे छोड़ दिया. इस नतीजे के साथ ही BNP अध्यक्ष तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने की राह लगभग तय मानी जा रही है. चुनाव परिणाम के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर भी नई चर्चा शुरू हो गई है. चुनाव आयोग द्वारा घोषित नतीजों के अनुसार बहुमत के लिए जरूरी 150 सीटों के मुकाबले BNP काफी आगे निकल गई है. यह जीत पार्टी के लिए बड़ी राजनीतिक वापसी के तौर पर देखी जा रही है. लंबे समय से सत्ता से बाहर रही BNP ने इस बार जनता का मजबूत समर्थन हासिल किया. 

पीएम मोदी ने तारिक रहमान को फोन कर बधाई दी

इस जीत के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को फोन कर बधाई दी. उन्होंने बातचीत में कहा कि बांग्लादेश के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए वे रहमान को शुभकामनाएं देते हैं. साथ ही उन्होंने दोनों देशों के बीच शांति, विकास और समृद्धि के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई.पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध बेहद गहरे हैं. ऐसे में नई सरकार के साथ मिलकर द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत किया जाएगा. 

यह भी पढ़ें: Bangladesh Election: कौन हैं तारीक रहमान, जिनको माना जा रहा है बांग्लादेश के पीएम पद का सबसे बड़ा दावेदार

दक्षिण एशिया की राजनीति में नई दिशा देखने को मिल सकती है

वहीं BNP की ओर से भी सकारात्मक संकेत दिए गए हैं. पार्टी की स्थायी समिति के सदस्य नजरुल इस्लाम ने भारत और प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव परिणाम को मान्यता देने के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि किसी लोकतांत्रिक देश द्वारा जनादेश का सम्मान करना अच्छी बात है. नजरुल इस्लाम ने भरोसा जताया कि तारिक रहमान के नेतृत्व में भारत-बांग्लादेश संबंध और मजबूत होंगे. उन्होंने कहा कि नई सरकार पड़ोसी देशों के साथ सहयोग और साझेदारी को प्राथमिकता देगी. इस चुनाव नतीजे के बाद दक्षिण एशिया की राजनीति में नई दिशा देखने को मिल सकती है. कुल मिलाकर आने वाले समय में भारत और बांग्लादेश के बीच कई मुद्दे केंद्र में रहेंगे. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Attention Span: बार-बार भटकता है ध्यान? कैसे पहचाने 'फोकस टाइम' ठीक है या नहीं 
Attention Span: बार-बार भटकता है ध्यान? कैसे पहचाने 'फोकस टाइम' ठीक है या नहीं
India AI Impact Summit 2026 क्या है? जहां जुटेंगे टेक जगत के दिग्गज, जानिए क्यों खास है यह मेगा इवेंट
India AI Impact Summit 2026 क्या है? जहां जुटेंगे टेक जगत के दिग्गज, जानिए क्यों खास है यह मेगा इवेंट
Friday OTT Release: ओटीटी पर दिखेगा शैतानी साया! 'द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स' से 'कोहरा 2' के सस्पेंस तक, आज रिलीज हुईं ये 8 फिल्में
Friday OTT Release: ओटीटी पर दिखेगा शैतानी साया! 'द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स' से 'कोहरा 2' के सस्पेंस तक, आज रिलीज हुईं ये 8 फिल्में
Netflix Movies: दिल के तार छेड़ देंगी नेटफ्लिक्स की ये 7 Romantic Films, वैलेंटाइन डे पर होगा सिर्फ प्यार का अहसास
Netflix Movies: दिल के तार छेड़ देंगी नेटफ्लिक्स की ये 7 Romantic Films, वैलेंटाइन डे पर होगा सिर्फ प्यार का अहसास
Numerology: 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे हैं आप? पढ़ लें अपने जीवन से जुड़े ये 7 कड़वे लेकिन सच्चे राज
3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे हैं आप? पढ़ लें अपने जीवन से जुड़े ये 7 कड़वे लेकिन सच्चे राज
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: निडर, साहसी और रहस्यमयी... इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां मानी जाती हैं मां काली का अंश 
Numerology: निडर, साहसी और रहस्यमयी... इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां मानी जाती हैं मां काली का अंश
Horoscope 12 February: राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, यहां पढ़ें गुरुवार का राशिफल
Horoscope 12 February: राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, यहां पढ़ें गुरुवार का राशिफल
Numerology: पति का ‘राजयोग’ मजबूत बनाती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, इन्हीं के हाथ में होती है आपकी किस्मत की चाबी!
पति का ‘राजयोग’ मजबूत बनाती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, इन्हीं के हाथ में होती है आपकी किस्मत की चाबी!
Ramadan 2026: रमज़ान का चांद कब दिखेगा? पहला रोज़ा और ईद की संभावित तारीख जानिए
रमज़ान का चांद कब दिखेगा? पहला रोज़ा और ईद की संभावित तारीख जानिए
महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल या दूध क्या चढ़ना शुभ? शिवपुराण का ये सच खोल देगा आपकी आंखें और दध की बर्बादी 
महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल या दूध क्या चढ़ना शुभ? शिवपुराण का ये सच खोल देगा आपकी आंखें और दध की बर्बादी
MORE
Advertisement