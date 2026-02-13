बांग्लादेश चुनाव में BNP की प्रचंड जीत, PM मोदी ने फोन कर तारिक रहमान को दी शुभकामनाएं, जानें बातचीत की बड़ी बातें

Bangladesh Election 2026: बांग्लादेश में BNP ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है. इस जीत के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को फोन कर बधाई दी. उन्होंने बातचीत में कहा कि बांग्लादेश के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए वे रहमान को शुभकामनाएं देते हैं.

Bangladesh Election 2026: बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने जबरदस्त जीत दर्ज करते हुए स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है. 299 सीटों में से 209 सीटें जीतकर पार्टी ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को काफी पीछे छोड़ दिया. इस नतीजे के साथ ही BNP अध्यक्ष तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने की राह लगभग तय मानी जा रही है. चुनाव परिणाम के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर भी नई चर्चा शुरू हो गई है. चुनाव आयोग द्वारा घोषित नतीजों के अनुसार बहुमत के लिए जरूरी 150 सीटों के मुकाबले BNP काफी आगे निकल गई है. यह जीत पार्टी के लिए बड़ी राजनीतिक वापसी के तौर पर देखी जा रही है. लंबे समय से सत्ता से बाहर रही BNP ने इस बार जनता का मजबूत समर्थन हासिल किया.

इस जीत के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को फोन कर बधाई दी. उन्होंने बातचीत में कहा कि बांग्लादेश के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए वे रहमान को शुभकामनाएं देते हैं. साथ ही उन्होंने दोनों देशों के बीच शांति, विकास और समृद्धि के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई.पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध बेहद गहरे हैं. ऐसे में नई सरकार के साथ मिलकर द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत किया जाएगा.

Delighted to speak with Mr. Tarique Rahman. I congratulated him on the remarkable victory in the Bangladesh elections.



I conveyed my best wishes and support in his endeavour to fulfil the aspirations of the people of Bangladesh.



As two close neighbours with deep-rooted… — Narendra Modi (@narendramodi) February 13, 2026

दक्षिण एशिया की राजनीति में नई दिशा देखने को मिल सकती है

वहीं BNP की ओर से भी सकारात्मक संकेत दिए गए हैं. पार्टी की स्थायी समिति के सदस्य नजरुल इस्लाम ने भारत और प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव परिणाम को मान्यता देने के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि किसी लोकतांत्रिक देश द्वारा जनादेश का सम्मान करना अच्छी बात है. नजरुल इस्लाम ने भरोसा जताया कि तारिक रहमान के नेतृत्व में भारत-बांग्लादेश संबंध और मजबूत होंगे. उन्होंने कहा कि नई सरकार पड़ोसी देशों के साथ सहयोग और साझेदारी को प्राथमिकता देगी. इस चुनाव नतीजे के बाद दक्षिण एशिया की राजनीति में नई दिशा देखने को मिल सकती है. कुल मिलाकर आने वाले समय में भारत और बांग्लादेश के बीच कई मुद्दे केंद्र में रहेंगे.

