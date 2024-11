L K Advani Bithday: भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी आज 97 साल के हो चुके हैं. आज उनके जन्मदिन के मौके पर उन्हें देशभर से बधाई संदेश मिल रहे हैं. उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है. पीएम मोदी ने ट्वीट कर भाजपा के दिग्गज नेता को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं.

यह वर्ष और भी विशेष है

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, 'श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं 'यह वर्ष और भी विशेष है क्योंकि हमारे राष्ट्र के प्रति उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था'. 'भारत के सबसे प्रशंसित राजनेताओं में से एक, उन्होंने भारत के विकास को आगे बढ़ाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया है.'

पीएम मोदी ने आगे लिखा कि 'उनकी बुद्धि तथा समृद्ध अंतर्दृष्टि के लिए उनका हमेशा सम्मान किया गया है. मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे कई वर्षों तक उनका मार्गदर्शन मिला. मैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं.'

Best wishes to Shri LK Advani Ji on his birthday. This year is even more special because he was conferred the Bharat Ratna for his outstanding service to our nation. Among India's most admired statesmen, he has devoted himself to furthering India's development. He has always been…