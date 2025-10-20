INS विक्रांत पर जवानों संग दिवाली, पीएम मोदी बोले – मां भारती के वीर सिपाहियों के साथ रहना सबसे बड़ा सौभाग्य

PM Modi Diwali Celebration: पीएम नरेंद्र मोदी ने गोवा और कारवार के तट पर INS विक्रांत पर नौसैनिक जवानों के साथ दिवाली मनाई. उन्होंने तीनों सेनाओं के साहस को सलाम करते हुए कहा कि ‘देश के सिपाहियों के बीच रहना ही मेरे लिए सच्ची दिवाली है.’

PM Modi Diwali Celebration: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार दिवाली देश की सशस्त्र सेनाओं के बीच मनाई. वे सोमवार को गोवा और कारवार के तट पर स्थित भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत पहुंचे और नौसेना के जांबाज जवानों के साथ त्योहार मनाया. पीएम मोदी ने कहा कि उनके लिए यह दिवाली बेहद खास है क्योंकि वह बीते कई घंटों से सेना के जवानों के बीच हैं, जो सीमाओं पर देश की सुरक्षा में दिन-रात डटे रहते हैं.

पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया

पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि आज एक तरफ अथाह समुद्र है और दूसरी तरफ भारत के वीर सिपाहियों का अथाह साहस और समर्पण. यह क्षण यादगार है और हमेशा उनकी यादों में रहेगा. उन्होंने कहा कि समुद्र पर उगते सूरज की चमक वैसे ही दिखाई देती है जैसे दिवाली के दीयों की रोशनी, जो उम्मीद और ऊर्जा का संदेश देती है. प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का भी उल्लेख किया और सशस्त्र बलों की तेजी व क्षमता की सराहना की. उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों में तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया. उन्होंने INS विक्रांत को भारत की बढ़ती सामरिक क्षमता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बताया.

11 सालों में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन तीन गुना तक बढ़ा

पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 11 सालों में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन तीन गुना तक बढ़ा है और आज हर 40 दिन में एक नया युद्धपोत या पनडुब्बी नौसेना में शामिल हो रहा है. उन्होंने यह भी बताया कि ब्रह्मोस मिसाइल आज कई देश खरीदना चाहते हैं और भारत का लक्ष्य दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर्स में शामिल होना है. पीएम ने सेना के जवानों के समर्पण को सलाम करते हुए कहा कि उनके लिए सबसे बड़ी दिवाली वही है, जब वे देश के रक्षकों के साथ समय बिता सकें. उन्होंने इसे सौभाग्य की बात बताया और कहा कि जवानों की बहादुरी, अनुशासन और देशभक्ति ही भारत की असली ताकत है.

