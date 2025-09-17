PM Modi Birthday: पीएम मोदी के जन्मदिन पर अमित शाह का बड़ा तोहफा, दिल्ली को आज मिलेंगी 15 नई परियोजनाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली में "सेवा पंढरवाड़ा" कार्यक्रम के तहत 75 नई योजनाएं शुरू की जाएंगी. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्यागराज स्टेडियम में 15 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. राजधानी दिल्ली में इस दिन का विशेष महत्व है. क्योंकि, दिल्ली सरकार ने "सेवा पंढरवाड़ा" कार्यक्रम की घोषणा की है. इस विशेष पहल के तहत, 75 नई योजनाओं को लागू किया जाएगा, जिनका सीधा लाभ नागरिकों को मिलेगा. इसी कड़ी में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 15 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे.

“सेवा पखवाड़े” की शुरुआत

इस पखवाड़े भर चलने वाली पहल, यानी "सेवा पंधरावाड़ा", का औपचारिक शुभारंभ 17 सितंबर की सुबह होगा. "धन्यवाद मोदीजी" कार्यक्रम के अंतर्गत कर्तव्य पथ पर रक्तदान शिविर, प्रदर्शनी और सेवा संकल्प पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा. इंडिया गेट के पास आयोजित होने वाले इस भव्य शिविर का उद्देश्य 1,000 यूनिट रक्त एकत्र करना है. सरकार का लक्ष्य इस पहल में समाज के हर वर्ग को शामिल करना है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस अभियान के बारे में कहा, "'सेवा पंधरावाड़ा' सिर्फ़ एक उत्सव नहीं, बल्कि दिल्ली को सही मायने में 'विकसित दिल्ली' बनाने की दिशा में एक दिशा है. इस दौरान करोड़ों रुपये की विकास योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा और इनका लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचाया जाएगा." उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार इस अभियान को सफल बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है और भाजपा सांसदों, विधायकों व अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर इन योजनाओं को नागरिकों तक पहुँचाने का काम करेगी.

15 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में दिल्ली में 15 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. ये परियोजनाएँ केवल बुनियादी ढाँचे के निर्माण तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण से भी जुड़ी हैं. इसलिए, इन योजनाओं का नागरिकों के दैनिक जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा.

नागरिकों के लिए बड़ी घोषणाएं

- इस अभियान में नागरिकों के लिए कई सुविधाओं की घोषणा की गई है, जिनमें प्रमुख हैं:

- वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 नई पेंशन योजनाएं शुरू की जाएंगी.

- बुराड़ी अस्पताल में 150 डायलिसिस मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी.

- दिल्ली पुलिस को 75 आधुनिक ड्रोन मिलेंगे, जिससे सुरक्षा का स्तर और मजबूत होगा.

- विशेष देखभाल की आवश्यकता वाले नागरिकों को 6,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी.

- दिव्यांग बच्चों के लिए 10 विशेष संसाधन केन्द्र खोले जाएंगे.

- 101 आयुष्मान स्वास्थ्य मंदिरों का उद्घाटन किया जाएगा.

- नागरिकों के लिए 24 अग्निशमन त्वरित प्रतिक्रिया वाहन सेवा में लगाए जाएंगे.

अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा

राजधानी के कई अस्पतालों का कायाकल्प किया जा रहा है. गुरु गोविंद सिंह, संजय गांधी स्मारक, आचार्य श्री भिक्षु, भगवान महावीर और श्री दादा देव अस्पतालों में नए ब्लॉक खोले जाएँगे. इन नई सुविधाओं से न केवल उपचार क्षमता बढ़ेगी, बल्कि गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों को किफायती दामों पर आधुनिक स्वास्थ्य सेवा भी उपलब्ध होगी.

सामाजिक कल्याण और शिक्षा

सामाजिक कल्याण के लिहाज से भी बड़े बदलाव हो रहे हैं. तिमारपुर में दृष्टिबाधित छात्रों के लिए एक अलग छात्रावास बनाया जाएगा, जहाँ उन्हें शिक्षा और आवास की बेहतरीन सुविधाएँ मिलेंगी. साथ ही, पश्चिम विहार के बीजी-6 इलाके में सावित्रीबाई फुले वृद्धाश्रम बनाया जाएगा, जहाँ 96 बुजुर्गों के लिए सुरक्षित और सुसज्जित आवास की व्यवस्था होगी.

पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियां

दिल्ली जैसे महानगर में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने पर्यावरण-अनुकूल कदम उठाए हैं. राजधानी में दो नए अपशिष्ट से ऊर्जा (डब्ल्यूटीई) संयंत्र स्थापित किए जाएँगे. ये संयंत्र कचरे का प्रबंधन और ऊर्जा उत्पादन दोनों करेंगे. इससे न केवल पर्यावरण की रक्षा होगी, बल्कि सतत विकास को भी गति मिलेगी.

नागरिक भागीदारी महत्वपूर्ण है

"सेवा पंडरवाड़ा" केवल सरकार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जनभागीदारी से साकार होगा. नागरिकों को रक्तदान शिविरों, पदयात्राओं, सामाजिक गतिविधियों, स्वास्थ्य अभियानों और अन्य कई कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का अवसर मिलेगा. इससे दिल्ली का प्रत्येक नागरिक स्वयं को इस भव्य विकास यात्रा का हिस्सा मान सकेगा.

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू होने वाला यह "सेवा पखवाड़ा" दिल्ली के विकास में एक नए आयाम का सूत्रपात करेगा. स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, सुरक्षा, पर्यावरण और बुनियादी ढाँचे के सभी क्षेत्रों को गति देने वाली ये योजनाएँ दिल्लीवासियों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार लाएँगी. इसमें कोई संदेह नहीं कि अमित शाह द्वारा उद्घाटन की जाने वाली 15 परियोजनाएँ और उनके साथ शुरू की जाने वाली 75 योजनाएँ राजधानी के विकास को एक मज़बूत आधार प्रदान करेंगी.

