ब्रेकिंग न्यूज़
'यह सत्ता का दुरुपयोग किया गया' ,लैंड फॉर जॉब मामले में लालू के खिलाफ आरोप तय किए जाने बोले सुधाकर सिंह

हजार साल की चुनौतियों के बाद भी अडिग... सोमनाथ में 'शौर्य यात्रा' को संबोधित करते हुए पीएम मोदी का उद्घोष

Prashant Tamang के निधन से टूटा फैंस का दिल, मासूम बेटी का 'आई लव यू डैडी' वीडियो देख रो पड़ा पूरा देश

Dhurandhar BO Collection: 37वें दिन ₹1300 करोड़ के करीब पहुंचा 'धुरंधर' का कलेक्शन,'द राजा साब' भी नहीं रोक पाई रफ्तार

ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कौन है टॉपर

8.3 IMDb रेटिंग और 1 घंटे 41 मिनट वाली वो फिल्म, जो बन गई हीरो की आखिरी मूवी; मौत के बाद रोया था पूरा देश

भारत

हजार साल की चुनौतियों के बाद भी अडिग... सोमनाथ में 'शौर्य यात्रा' को संबोधित करते हुए पीएम मोदी का उद्घोष

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शिरकत कर शौर्य यात्रा में भाग लिया. उन्होंने कहा कि सदियों के हमलों के बावजूद सोमनाथ और भारत की आत्मा अजेय रही है.

राजा राम

Updated : Jan 11, 2026, 04:01 PM IST

हजार साल की चुनौतियों के बाद भी अडिग... सोमनाथ में 'शौर्य यात्रा' को संबोधित करते हुए पीएम मोदी का उद्घोष

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को गुजरात के गिर सोमनाथ में आयोजित ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ में हिस्सा लिया. इस अवसर पर उन्होंने प्रतीकात्मक शौर्य यात्रा में भाग लिया और सोमनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी मौजूद रहे. यह पर्व सोमनाथ मंदिर पर हुए ऐतिहासिक हमलों के एक हजार वर्ष पूरे होने के मौके पर आयोजित किया गया, जो आस्था, साहस और निरंतर संघर्ष का प्रतीक माना जाता है. यह यात्रा साहस, बलिदान और उस अदम्य विश्वास का प्रतीक है, जिसने सदियों की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सोमनाथ की पहचान को जीवित रखा. यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ भाग लिया. 

विशाल जनसभा को संबोधित

पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर पहुंचकर करीब 30 मिनट तक पूजा-अर्चना की. उन्होंने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, फूल अर्पित किए और पंचामृत से अभिषेक किया. मंदिर परिसर में उनके स्वागत के लिए 10,000 से अधिक महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया, जिसने पूरे वातावरण को भक्ति और उल्लास से भर दिया. प्रधानमंत्री ने कलाकारों से बातचीत भी की और उनके प्रयासों की भी सराहना की. इसके बाद प्रधानमंत्री ने सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया. अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि इस बार का सोमनाथ स्वाभिमान पर्व विशेष है, क्योंकि यह मंदिर पर हुए पहले आक्रमण के एक हजार साल पूरे होने का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि एक ओर समुद्र की लहरें, दूसरी ओर मंत्रों की गूंज और श्रद्धालुओं की आस्था इस माहौल को और भी दिव्य बना रही है. 

आस्था और मजबूत होकर उभरी

प्रधानमंत्री ने कहा कि 1026 में हुए आक्रमण के दौरान आक्रांताओं को लगा था कि उन्होंने सोमनाथ को समाप्त कर दिया है, लेकिन आज भी मंदिर पर लहराती ध्वजा भारत की शक्ति और आस्था का प्रमाण है. उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि बार-बार मंदिर को तोड़ने के प्रयास हुए, लेकिन हर बार उसका पुनर्निर्माण हुआ और आस्था और मजबूत होकर उभरी. पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आज भी देश को उन ताकतों से सतर्क रहने की जरूरत है, जो समाज को बांटने की कोशिश करती हैं. उन्होंने बिना नाम लिए आजादी के बाद के दौर का जिक्र करते हुए कहा कि सोमनाथ के पुनर्निर्माण का भी विरोध हुआ था, लेकिन देश की सांस्कृतिक चेतना ने उन बाधाओं को पार किया. 

यह भी पढ़ें: Premanand flat fire: जिस फ्लैट में रहते थे प्रेमानंद जी महाराज उस में लगी आग, चारों तरफ मची अफरा-तफरी

शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भर गया

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री ने लिखा कि शौर्य यात्रा के दौरान शिवभक्तों का जोश और विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी ने पूरे कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की. उन्होंने कहा कि सोमनाथ धाम में दर्शन का अनुभव उन्हें शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भर गया. 

