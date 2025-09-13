'एक नए सवेरे की ओर...', मणिपुर दौरे पर पीएम मोदी ने दिया शांति और विकास का बड़ा संदेश

PM Modi Manipur visit: मणिपुर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से हिंसा छोड़ शांति अपनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के विकास और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है और बड़ी परियोजनाओं की घोषणा की.

PM Modi Manipur visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मणिपुर के चूड़ाचांदपुर जिले में जनसभा को संबोधित करते हुए राज्यवासियों से हिंसा त्यागकर शांति का मार्ग अपनाने की अपील की. मई 2023 में भड़की जातीय हिंसा के बाद यह उनकी मणिपुर की पहली यात्रा रही. पीएम मोदी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य ने हिंसा का सामना किया, लेकिन अब समय है शांति और विकास का. उन्होंने आश्वासन दिया कि भारत सरकार मणिपुर के हर नागरिक के साथ खड़ी है और इसे शांति व समृद्धि का प्रतीक बनाना चाहती है.

7,300 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन

प्रधानमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार के निरंतर प्रयासों से दोनों समुदायों के बीच बातचीत संभव हुई है. उन्होंने सभी समूहों और संगठनों से अपील की कि हिंसा की राह छोड़कर संवाद और सद्भाव को बढ़ावा दें. उन्होंने कहा, "विकास के लिए शांति जरूरी है. सरकार राज्य को प्रगति के रास्ते पर ले जाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है." मोदी ने इस दौरान 7,300 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया. इनमें स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं, जिनसे विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों को बड़ा लाभ मिलेगा.

मणिपुर एक नए सवेरे की ओर बढ़ रहा है

मोदी ने कहा कि 2014 से उनकी सरकार ने मणिपुर की कनेक्टिविटी सुधारने पर विशेष ध्यान दिया है. रेलवे और सड़क संपर्क परियोजनाओं के बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है. उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और वे सुनिश्चित करना चाहते हैं कि विकास का लाभ देश के हर कोने तक पहुंचे. इंफाल से चूड़ाचांदपुर तक सड़क मार्ग से यात्रा के दौरान मिले जनसमर्थन को याद करते हुए उन्होंने कहा कि मणिपुर वीरता और साहस की धरती है. प्रधानमंत्री ने विस्थापित लोगों से भी मुलाकात की और विश्वास जताया कि मणिपुर एक नए सवेरे की ओर बढ़ रहा है.

