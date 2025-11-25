PM मोदी ने राम मंदिर में फहराई धर्म ध्वजा, धूप-बारिश का नहीं होगा असर, जानें खासियत

आज सनातन धर्मियों के लिए बहुत बड़ा दिन है. लगभग 500 सालों का इंतजार आज जाके पूरा हुआ है. पीएम मोदी ने 44 फीट लंबे दंड पर केसरिया धर्म ध्वज की स्थापना कर राम राज्य स्थापित होने का संकेत दिया है.

सनातन धर्मियों के लिए 500 साल का इंतजार मंगलवार को खत्म हो गया, आज पीएम मोदी ने अभिजीत मूहुर्त में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज की स्थापना कर दी है. सात सौ टन के 44 फीट लंबे दंड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ध्वजा फहराई गई अभिजीत मुहूर्त में ठीक 11:45 पर पीएम मोदी के रिमोट दबाते ही ध्वज लगभग 4 मिनट में शिखर पर पहुंचा. ध्वज पर भगवान श्री राम की प्रतिमा और वीरता का प्रतीक चमकते सूरज की तस्वीर है. इस पर कोविदार पेड़ की तस्वीर के साथ ‘ॐ’ भी लिखा है. पुराणों के अनुसार कोविदार रामराज्य के ध्वज में अंकित राजचिन्ह है.

फिर से हुई राजराज्य की स्थापना

इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी भी मौजूद रहे. बता दें कि ध्वजा रोहण करने से पहले पीएम मोदी रोड शो करते हुए कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे. यहां सबसे पहले सप्त ऋषि मंदिर पहुंचे. महर्षि वशिष्ठ,महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य,महर्षि वाल्मीकि,देवी अहिल्या, निषादराज गुह और माता शबरी मंदिर में दर्शन किए. इसके बाद वह शेषावतार मंदिर गए. माता अन्नपूर्णा मंदिर में दर्शन करने के बाद राम दरबार गर्भगृह में पहुंचकर रामलला का विधिवत दर्शन पूजन किया और आरती उतारी.

20 फुट लंबा और 10 फुट चौड़ा

बता दें कि राम मंदिर में ध्वजारोहण की तैयारी पिछले कई दिनों से जारी थी, इस ध्वज को खास तरीके से तैयार किया गया है. ध्वज 20 फुट लंबा और 10 फुट चौड़ा है और इसका वजन 2 से 3 किलोग्राम के बीच है.

अहमदाबाद के एक पैराशूट स्पेशलिस्ट ने इसे डिजाइन किया है. इस झंडे में कुल तीन लेयर हैं, इस वजह से ये धूप, बारिश और कोहरा यानी कि हर मौसम झेल सकता है. राम मंदिर पर लगने वाला ये ध्वज गरिमा, एकता और सांस्कृतिक निरंतरता का संदेश देता है. इसे रामराज्य के आदर्शों का प्रतीक माना जाता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.