बिजनेस, डिफेंस और वीजा नियम! PM मोदी के ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड दौरे से क्या हैं उम्मीदें?

करीब चार दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला न्यूजीलैंड दौरा है, जहां हाल ही में हुए मुक्त व्यापार समझौते और अगले 15 वर्षों में होने वाले 20 अरब डॉलर के निवेश रोडमैप पर मुहर लगेगी.

प्रधानमंत्री इंडो पैसिफिक मिशन के तहत 6 दिवसीय विदेश दौरे पर हैं

पीएम 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे, फिर 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया में

ऑस्ट्रेलिया के बाद पीएम मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे

पिछले लगभग 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छह दिनों के एक बेहद महत्वपूर्ण विदेशी दौरे पर हैं, जिसके तहत वे इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा करेंगे. हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदमों के लिहाज से इस साल का यह सबसे बड़ा राजनयिक दौरा माना जा रहा है. दौरे से पहले पीएम मोदी ने साफ किया कि यह यात्रा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और महासागर (MAHASAGAR) विजन को नई मजबूती देगी, जिसका मकसद इस पूरे समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा, आपसी तालमेल और खुले व्यापार को बढ़ावा देना है.

पीएम मोदी का 3 देशों का अहम दौरा

दौरे के पहले पड़ाव में पीएम मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर सोमवार (7 जुलाई 2026) को इंडोनेशिया पहुंचे. यहां पीएम 8 जुलाई तक रहेंगे. इसके बाद, वे ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर पहुंचेंगे. इस बार ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए राजधानी कैनबरा के बजाय मेलबर्न को मुख्य केंद्र चुना गया है, जो यह दिखाता है कि इस यात्रा में बिजनेस और उद्योगों को कितनी तरजीह दी जा रही है. पिछले पांच सालों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते बहुत तेजी से बदले हैं. रक्षा सहयोग से लेकर उच्च शिक्षा और क्वॉड समूह के मंच तक, दोनों देश एक-दूसरे के बेहद करीब आए हैं.

भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध: व्यापार के नए रिकॉर्ड

वित्त वर्ष 2025-26 के आंकड़ों के मुताबिक, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 13.93 अरब डॉलर रहा है, जबकि कुल माल व्यापार 24 से 26 अरब डॉलर के बीच बना हुआ है. फर्स्ट पोस्ट के अनुसार, इस साल जनवरी में दोनों देशों के बीच हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया जाने वाले सभी भारतीय सामानों को 100% ड्यूटी-फ्री एंट्री मिलनी शुरू हो गई है. इसका फायदा यह हुआ कि भारत का निर्यात 4 अरब डॉलर से बढ़कर करीब 8.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया है.

आयात-निर्यात का गणित

भारत मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया से कोकिंग कोल (करीब 4.32 अरब डॉलर) और कीमती रत्न आयात करता है, जबकि वहां से रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद, दवाइयां और कपड़े निर्यात करता है. अब इस रिश्ते को और आगे बढ़ाते हुए दोनों देश व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते को अंतिम रूप देने में जुटे हैं.

इसके अलावा, मेलबर्न में पीएम मोदी भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में हिस्सा लेंगे और वहां रह रहे प्रवासी भारतीयों से भी मिलेंगे. साथ ही, युवाओं के लिए मेट्स स्कीम के तहत हर साल 3,000 भारतीय प्रोफेशनल्स को ऑस्ट्रेलिया में रहने और काम करने का मौका मिलेगा. खेल के शौकीनों के लिए खबर है कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा भी पीएम के शेड्यूल में शामिल है.

न्यूजीलैंड दौरा- चार दशकों का सूखा होगा खत्म

इस यात्रा का आखिरी और सबसे ऐतिहासिक पड़ाव न्यूजीलैंड का ऑकलैंड शहर होगा. पिछले करीब 40 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा है. यह दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि इसी साल 27 अप्रैल को दोनों देशों ने एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर दस्तखत किए हैं.

भारत के किसानों का हित

इस समझौते के लागू होते ही न्यूजीलैंड भारतीय सामानों को तुरंत 100% ड्यूटी-फ्री एक्सेस देगा. भारत ने अपने बाजार का करीब 70% हिस्सा न्यूजीलैंड के लिए खोला है, जिसमें कीवी, सेब और प्रीमियम वाइन जैसे उत्पादों पर टैक्स किश्तों में कम किया जाएगा.

घरेलू डेयरी सेक्टर की सुरक्षा

भारतीय किसानों और छोटे उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. इस समझौते से डेयरी उत्पादों (दूध, मक्खन, पनीर) और जरूरी कृषि उत्पादों (जैसे प्याज, दालें, चीनी और मसाले) को पूरी तरह बाहर रखा गया है, यानी इन पर कोई टैक्स छूट नहीं दी जाएगी.

पिछले दो सालों में दोनों देशों का व्यापार 49% बढ़कर 1.3 अरब डॉलर तक पहुंच गया है. सबसे बड़ी बात यह है कि इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत के रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 20 अरब डॉलर का भारी-भरकम निवेश करने जा रहा है.

यह दौरा सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है. रणनीतिक रूप से, भारत और न्यूजीलैंड के बीच समुद्री सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को लेकर भी गंभीर बातचीत होगी. साथ ही, इस समझौते में भारत की पारंपरिक आयुष चिकित्सा पद्धतियों और वेलनेस सर्विसेज के लिए भी पहली बार किसी विकसित देश ने एक व्यवस्थित बाजार का रास्ता खोला है, जो वैश्विक स्तर पर भारत की 'सॉफ्ट पावर' की एक बड़ी जीत है.

ये भी पढ़ें- इंडोनेशिया के पास ऐसा क्या है जिसके बिना अधूरी है दुनिया की EV इंडस्ट्री?