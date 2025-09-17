कितने साल पुराना है PM Modi का दिल्ली से रिश्ता, कब रखा था पहला कदम, आइए जानते हैं RSS के अंदोलन से जुड़ा वो किस्सा

पाकिस्तान ने एशिया कप का किया बहिष्कार, PCB ने टीम को वापस होटल बुलाया, आज UAE से होना था मैच
भारत
आज प्रधानमंत्री मोदी के 75 वें जन्मदिन पर हम आपको बताने जा रहे है कि वे पहली बार कब दिल्ली आए थे और RRS के उस आंदोलन से जुड़ा हुआ किस्सा भी बताएंगे जो उनके जीवन का टर्निंग प्वाइंट था.
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं. नरेंद्र मोदी पिछले 11 वर्षों में तीन बार चुनाव जीतकर देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन हैं. वह 11 साल से दिल्ली से सरकार चला रहे है. लेकिन क्या आप जातने है कि पीएम मोदी पहली बार दिल्ली कब पहुंचे थे. आइए जानते हैं. दरअसल ये किस्सा बहुत दिलचस्प हैं. ये बात 1971 के अंत की है. तब नरेंद्र मोदी एक युवा हुआ करते थे. वह 20-21 साल के रहे होंगे. यह समय था जब प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ जुड़ चुके थे.
RSS प्रारंभिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू
वे RSS प्रारंभिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर चुके थे. अगर प्रधानमंत्री मोदी की सरकारी वेबसाइट के मानें तो उसमें बताया गया है कि वे महज 17 साल कि उम्र में पूरे भारत की यात्रा के लिए घर छोड़ चुके थे. दो साल तक भारत यात्रा करने के बाद उन्हें देश के कई अलग-अलग संस्कृति के बारे में समझ विकसित की. घर लौटने के बाद उनके मन में उनके जीवन का लक्ष्य का स्पष्ट हो चुका था.
सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन
ये वेबसाइट आगे बताती है कि "वे अहमदाबाद गए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) में शामिल हो गए. आरएसएस एक सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन है जो भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान की दिशा में कार्यरत है. 1972 तक मोदी आरएसएस के पूर्ण प्रचारक बन गए. इसके बाद से अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी की दिनचर्या काफी कठिन रही. उनका दिन सुबह 5 बजे शुरू होता था और देर रात तक चलता था."
1971 की बात
अब 1971 की बात करते है जब बांग्लादेश मुक्ति संग्राम चल रहा था और आरएसएस इसका समर्थन कर रहा था. उस समय जनसंघ के भारत सरकार के खिलाफ एक सत्याग्रह भी चल रहा था और जनसंघ के नेताओं ने ही बाद में भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी थी. जनसंघ के नेता इंदिरा सरकार की नीतियों से असंतुष्ट थे. इस सत्याग्रह का उद्देश्य सरकार पर दबाव बनाना था ताकि भारत बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में ज्यादा मदद करे. इसी सत्याग्रह में शामिल होने के नरेंद्र मोदी पहली बार दिल्ली आए थे.
बांग्लादेश की यात्रा
उस समय अटल बिहारी बाजपेयी जो कि उस वक्त जनसंघ के अध्यक्ष थे, के नेतृत्व में इस प्रदर्शन में पहली बार मोदी दिल्ली में शामिल हुए थे. 1971 की नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को उनकी पहली व्यस्क राजनीतिक गतिविधि के रूप में भी जाना जाता है. प्रधानमंत्री मोदी ने इस आंदोलन का जिक्र 2021 में अपनी बांग्लादेश की यात्रा में किया था. पीएम ने तब कहा था "बांग्लादेश की आजादी के संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के पहले आंदोलनों में से एक था. मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी. जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था. बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी. और जेल जाने का अवसर भी आया था."
