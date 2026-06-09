PM मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे, सीएम मोहन यादव बोले- 'लोगों के जीवन में नया सवेरा लाए प्रधानमंत्री'

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बीते 12 वर्षों में प्रधानसेवक के रूप में काम करते हुए पीएम मोदी ने देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है.

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन ने याद किए विशिष्ट पल

प्रदेश के मुखिया ने सोशल मीडिया पर लिखी भावुक पोस्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में लाए युगांतकारी परिवर्तन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के शीर्ष पद पर रहते हुए 12 साल का लंबा और सफल कार्यकाल पूरा हो चुका है. इस खास और ऐतिहासिक मौके पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पीएम मोदी के इस सफर की जमकर तारीफ की है और उनके कार्यकाल की बड़ी उपलब्धियों को याद किया.

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज से ठीक 12 साल पहले देश की जनता ने भारी उत्साह और अटूट भरोसे के साथ नरेंद्र मोदी को देश की कमान सौंपी थी. लेकिन उन्होंने कभी भी खुद को एक शासक या 'प्रधानमंत्री' नहीं माना, बल्कि हमेशा एक प्रधानसेवक के रूप में देश की चौबीसों घंटे सेवा की है. वे इसी सेवाभाव के साथ आज भी एक विकसित और मजबूत भारत के निर्माण में जुटे हुए हैं.

सबके जीवन को बेहतर बनाने का काम किया

मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने देश के 140 करोड़ नागरिकों की सेवा को ही अपनी सबसे बड़ी पूजा माना है. इसी सोच के साथ उन्होंने देश में सुशासन और तरक्की की एक नई इबारत लिखी है. 'सबका साथ और सबका विकास' के नारे को हकीकत में बदलते हुए उन्होंने समाज के हर तबके, चाहे वो गरीब हो, देश का युवा हो, किसान हो या महिलाएं हों, सबके जीवन को बेहतर बनाने का काम किया है.

समाज के हर वर्ग को मिला उनका हक

डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री के कुछ ऐतिहासिक फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक जैसी कुप्रथा के सामाजिक दंश से मुक्ति दिलाकर समाज में उन्हें बराबरी और आत्मसम्मान का अधिकार दिया.

इसके अलावा, कोरोना महामारी के उस खौफनाक दौर में जब पूरी दुनिया लाचार खड़ी थी, तब पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के हर नागरिक को न सिर्फ मुफ्त राशन दिया गया, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त टीकाकरण अभियान भी चलाया गया. इतना ही नहीं, भारत ने 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के सनातन सिद्धांत पर चलते हुए दुनिया के कई अन्य जरूरतमंद देशों को भी संकट के समय वैक्सीन पहुंचाकर उनकी मदद की.

25 करोड़ लोगों को गरीबी के जाल से निकाला

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की सफलता को रेखांकित करते हुए एक बड़ा आंकड़ा सामने रखा. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की गरीब कल्याण नीतियों की वजह से ही आज देश के लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के दायरे से बाहर आ चुके हैं. सरकार की नीयत साफ होने के कारण आज हर योजना का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच रहा है, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है.

इस बदलाव को जमीन पर उतारने वाली प्रमुख योजनाओं में शामिल हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना- जिसके जरिए करोड़ों बेघरों को पक्का मकान मिला, आयुष्मान भारत योजना- जिससे गरीबों को मुफ्त और बेहतर इलाज की सुविधा मिली, किसान सम्मान निधि व उज्ज्वला योजना- जिसने किसानों और ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी को आसान बनाया, स्वच्छ भारत अभियान व डिजिटल इंडिया- जिसने देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी.

एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा भारत

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संदेश के अंत में कहा कि साल 2047 तक भारत को एक पूरी तरह से 'विकसित राष्ट्र' बनाने का जो सपना प्रधानमंत्री ने देखा है, उसे देश की जनता अपनी भागीदारी से जरूर पूरा करेगी. आज भारत दुनिया के मंच पर एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, जो हर नागरिक के लिए गर्व की बात है.