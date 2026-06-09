FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
4 लाख करोड़ का बिजनेस, 1,000 मिलिट्री हेलीकॉप्टर बनाने का प्लान, क्या है भारत की 20 वर्षीय योजना?

4 लाख करोड़ का बिजनेस, 1,000 मिलिट्री हेलीकॉप्टर बनाने का प्लान, क्या है भारत की 20 वर्षीय योजना?

30 साल बाद अमीषा पटेल को क्यों बदलना पड़ा था अपना नाम? जानें एक्ट्रेस के परिवार और बॉलीवुड से जुड़े वो गहरे राज

30 साल बाद अमीषा पटेल को क्यों बदलना पड़ा था अपना नाम? जानें एक्ट्रेस के परिवार और बॉलीवुड से जुड़े वो गहरे राज

Shaurya Chakra Award 2026: घाटी में आधी रात का वो ऑपरेशन, जिसके लिए लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर को मिला शौर्य चक्र

घाटी में आधी रात का वो ऑपरेशन, जिसके लिए लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर को मिला शौर्य चक्र

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारतीय रेलवे का सबसे कम इस्तेमाल होने वाला स्टेशन कौन सा? कितने यात्री आते हैं यहां

भारतीय रेलवे का सबसे कम इस्तेमाल होने वाला स्टेशन कौन सा? कितने यात्री आते हैं यहां

IND vs AFG ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, केएल राहुल तोड़ सकते हैं विराट कोहली का रिकॉर्ड

IND vs AFG ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, केएल राहुल तोड़ सकते हैं विराट कोहली का रिकॉर्ड

कपड़े धोने का शुरू किया था अपना बिजनेस, आज खड़ी कर दी 160 करोड़ की कंपनी

कपड़े धोने का शुरू किया था अपना बिजनेस, आज खड़ी कर दी 160 करोड़ की कंपनी

Homeभारत

भारत

PM मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे, सीएम मोहन यादव बोले- 'लोगों के जीवन में नया सवेरा लाए प्रधानमंत्री'

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बीते 12 वर्षों में प्रधानसेवक के रूप में काम करते हुए पीएम मोदी ने देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Jun 09, 2026, 03:12 PM IST

PM मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे, सीएम मोहन यादव बोले- 'लोगों के जीवन में नया सवेरा लाए प्रधानमंत्री'

सीएम डॉ. मोहन यादव (Image Source- X/@BJP4MP)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन ने याद किए विशिष्ट पल
  • प्रदेश के मुखिया ने सोशल मीडिया पर लिखी भावुक पोस्ट
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में लाए युगांतकारी परिवर्तन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के शीर्ष पद पर रहते हुए 12 साल का लंबा और सफल कार्यकाल पूरा हो चुका है. इस खास और ऐतिहासिक मौके पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पीएम मोदी के इस सफर की जमकर तारीफ की है और उनके कार्यकाल की बड़ी उपलब्धियों को याद किया.

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज से ठीक 12 साल पहले देश की जनता ने भारी उत्साह और अटूट भरोसे के साथ नरेंद्र मोदी को देश की कमान सौंपी थी. लेकिन उन्होंने कभी भी खुद को एक शासक या 'प्रधानमंत्री' नहीं माना, बल्कि हमेशा एक प्रधानसेवक के रूप में देश की चौबीसों घंटे सेवा की है. वे इसी सेवाभाव के साथ आज भी एक विकसित और मजबूत भारत के निर्माण में जुटे हुए हैं. 

सबके जीवन को बेहतर बनाने का काम किया

मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने देश के 140 करोड़ नागरिकों की सेवा को ही अपनी सबसे बड़ी पूजा माना है. इसी सोच के साथ उन्होंने देश में सुशासन और तरक्की की एक नई इबारत लिखी है. 'सबका साथ और सबका विकास' के नारे को हकीकत में बदलते हुए उन्होंने समाज के हर तबके, चाहे वो गरीब हो, देश का युवा हो, किसान हो या महिलाएं हों, सबके जीवन को बेहतर बनाने का काम किया है.

समाज के हर वर्ग को मिला उनका हक

डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री के कुछ ऐतिहासिक फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक जैसी कुप्रथा के सामाजिक दंश से मुक्ति दिलाकर समाज में उन्हें बराबरी और आत्मसम्मान का अधिकार दिया.

इसके अलावा, कोरोना महामारी के उस खौफनाक दौर में जब पूरी दुनिया लाचार खड़ी थी, तब पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के हर नागरिक को न सिर्फ मुफ्त राशन दिया गया, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त टीकाकरण अभियान भी चलाया गया. इतना ही नहीं, भारत ने 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के सनातन सिद्धांत पर चलते हुए दुनिया के कई अन्य जरूरतमंद देशों को भी संकट के समय वैक्सीन पहुंचाकर उनकी मदद की.

 

25 करोड़ लोगों को गरीबी के जाल से निकाला

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की सफलता को रेखांकित करते हुए एक बड़ा आंकड़ा सामने रखा. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की गरीब कल्याण नीतियों की वजह से ही आज देश के लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के दायरे से बाहर आ चुके हैं. सरकार की नीयत साफ होने के कारण आज हर योजना का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच रहा है, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है.

इस बदलाव को जमीन पर उतारने वाली प्रमुख योजनाओं में शामिल हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना- जिसके जरिए करोड़ों बेघरों को पक्का मकान मिला, आयुष्मान भारत योजना- जिससे गरीबों को मुफ्त और बेहतर इलाज की सुविधा मिली, किसान सम्मान निधि व उज्ज्वला योजना- जिसने किसानों और ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी को आसान बनाया, स्वच्छ भारत अभियान व डिजिटल इंडिया- जिसने देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी. 

एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा भारत

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संदेश के अंत में कहा कि साल 2047 तक भारत को एक पूरी तरह से 'विकसित राष्ट्र' बनाने का जो सपना प्रधानमंत्री ने देखा है, उसे देश की जनता अपनी भागीदारी से जरूर पूरा करेगी. आज भारत दुनिया के मंच पर एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, जो हर नागरिक के लिए गर्व की बात है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारतीय रेलवे का सबसे कम इस्तेमाल होने वाला स्टेशन कौन सा? कितने यात्री आते हैं यहां
भारतीय रेलवे का सबसे कम इस्तेमाल होने वाला स्टेशन कौन सा? कितने यात्री आते हैं यहां
IND vs AFG ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, केएल राहुल तोड़ सकते हैं विराट कोहली का रिकॉर्ड
IND vs AFG ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, केएल राहुल तोड़ सकते हैं विराट कोहली का रिकॉर्ड
कपड़े धोने का शुरू किया था अपना बिजनेस, आज खड़ी कर दी 160 करोड़ की कंपनी
कपड़े धोने का शुरू किया था अपना बिजनेस, आज खड़ी कर दी 160 करोड़ की कंपनी
इस साल के अंत तक कितने तेजस Mk1A फाइटर जेट तैयार हो जाएंगे? ये जानकर खुश हो जाएगी भारतीय वायु सेना
इस साल के अंत तक कितने तेजस Mk1A फाइटर जेट तैयार हो जाएंगे? ये जानकर खुश हो जाएगी भारतीय वायु सेना
होम-ऑटो लोन लेना होगा मुश्किल! नए नियम से 62% लोगों पर पड़ेगा असर, जानिए किसे होगी सबसे ज्यादा दिक्कत
होम-ऑटो लोन लेना होगा मुश्किल! नए नियम से 62% लोगों पर पड़ेगा असर, जानिए किसे होगी सबसे ज्यादा दिक्कत
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement