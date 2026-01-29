PM Kisan 22nd Installment Date: पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 22वीं किस्त कब जारी कर सकती है सरकार? जानिए लेटेस्ट अपडेट

PM Kisan 22nd Installment Date: पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक अहम योजना है, जिसके तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये दिए जाते हैं. इस योजना की 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं और अब किसान 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं.

PM Kisan Samman Nidhi Yojana 22nd installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जरिए सरकार देश के किसानों को हर साल आर्थिक सहायता देती है. इस योजना के तहत योग्य किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में पैसे भेजे जाते हैं. अब तक इस योजना की 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं और अब किसान 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच किस्त की संभावित तारीख और जरूरी औपचारिकताओं को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, जिनके जवाब जानना किसानों के लिए जरूरी है.

22वीं किस्त इसी महीने जारी की जा सकती है

दरअसल, पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक अहम योजना है, जिसके तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये दिए जाते हैं. यह राशि तीन बराबर हिस्सों में हर चार महीने पर किसानों के खाते में भेजी जाती है. पिछली किस्त के समय को देखें तो चार महीने की अवधि फरवरी 2026 में पूरी हो रही है. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि 22वीं किस्त इसी महीने जारी की जा सकती है. हालांकि सरकार की ओर से अभी तक किस्त की कोई आधिकारिक तारीख सामने नहीं आई है. पहले भी कई बार ऐसा देखा गया है कि आम बजट के बाद किसानों के खाते में पीएम किसान की राशि ट्रांसफर की गई है. इसी पैटर्न को देखते हुए यह उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी बजट के बाद किसानों को राहत मिल सकती है.

रिकॉर्ड अपडेट करना जरूरी

लेकिन क्या आप जानते हैं, इस योजना के लिए सिर्फ तारीख का इंतजार करना ही काफी नहीं है. हर किस्त से पहले सरकार किसानों के डेटा की जांच करती है. अगर किसी किसान की जानकारी अधूरी या गलत पाई जाती है, तो उसकी किस्त रोक दी जाती है. सबसे ज्यादा दिक्कत ई-केवाईसी को लेकर सामने आती है. जिन किसानों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है, उन्हें अगली किस्त नहीं मिल पाएगी. इसके अलावा कई राज्यों में जमीन से जुड़ा सत्यापन भी जरूरी कर दिया गया है. इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि योजना का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे. जिन किसानों के जमीन के रिकॉर्ड अपडेट नहीं हैं, उनकी किस्त अटक सकती है.

आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं

किसानों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आधार कार्ड, बैंक खाता और जमीन के कागजात में दी गई जानकारी बिल्कुल मेल खाती हो. नाम की स्पेलिंग या बैंक डिटेल में मामूली गलती भी भुगतान में रुकावट बन सकती है. अगर किसी तरह की समस्या दिखाई दे, तो किसान पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं. इसके अलावा नजदीकी कृषि कार्यालय या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से भी मदद ली जा सकती है. समय रहते सुधार कराने से 22वीं किस्त बिना किसी परेशानी के खाते में आ सकती है.

