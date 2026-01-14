FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर क्या है अपडेट? जानिए किसानों के खाते में कब आएंगे पैसे

PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त को लेकर किसानों के मन में लगातार सवाल उठ रहे हैं. आज हम आपको इससे जुड़ी ताजा अपडेट के बारे में बताएंगे.

राजा राम

Updated : Jan 14, 2026, 04:04 PM IST

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर क्या है अपडेट? जानिए किसानों के खाते में कब आएंगे पैसे

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आज देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी आर्थिक मदद बन चुकी है. इस योजना के तहत केंद्र सरकार पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता देती है. दरअसल, यह राशि तीन बराबर किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है. केंद्र सरकार ने अब तक 21 किस्तें जारी कर चुकी है और अब किसानों को अपनी 22वीं किस्त का इंतजार है. ऐसे में अब किसानों के मन में लगातार सवाल है कि अगली किस्त कब आएगी? 

क्या है पुराना ट्रेंड? 

दरअसल, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल किसानों को अप्रैल-जुलाई, अगस्त-नवंबर और दिसंबर-मार्च के बीच किस्तें दी जाती हैं. पिछली यानी 21वीं किस्त नवंबर 2025 में जारी की गई थी. पिछले रिकार्ड को देखते हुए ये माना जा रहा है कि 22वीं किस्त दिसंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच कभी भी किसानों के खाते में आ सकती है. पुराने ट्रेंड को देखें तो संभावना है कि सरकार मार्च 2026 या अप्रैल की शुरुआत में यह किस्त जारी कर सकती है. 

बजट में किसानों के लिए कोई बड़ा ऐलान कर सकती है

इस बीच किसानों की नजर 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट पर भी टिकी हुई है. पिछले कुछ समय से यह मांग की जा रही है कि पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली सालाना राशि को बढ़ाया जाए. बढ़ती महंगाई, खाद-बीज और डीजल की कीमतों को देखते हुए यह मांग और मजबूत हुई है. जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार इस बार बजट में किसानों के लिए कोई बड़ा ऐलान कर सकती है. अगर सम्मान निधि की राशि बढ़ाई जाती है, तो यह किसानों के लिए एक बड़ी राहत होगी.

यह भी पढ़ें: लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानिए खाते में कब आएंगे पैसे

पैसा पाने के लिए कुछ जरूरी काम पूरे करना भी बेहद जरूरी

हालांकि, किसानों को किस्त का पैसा पाने के लिए कुछ जरूरी काम पूरे करना भी बेहद जरूरी है. कई बार देखा गया है कि किस्त जारी होने के बाद भी पैसा खाते में नहीं पहुंचता. इसकी सबसे बड़ी वजह e-KYC का पूरा न होना है. बता दें, सरकार साफ कर चुकी है कि बिना e-KYC के आगे की किस्त नहीं दी जाएगी. किसान घर बैठे ही e-KYC पूरी कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा. वहां e-KYC विकल्प चुनकर आधार नंबर डालना होगा और आधार से जुड़े मोबाइल पर आए OTP को भरना होगा. जिसके बाद प्रक्रिया पूरी होते ही e-KYC सफल हो जाएगी. 

